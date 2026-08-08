08.08.2026 | 20:30
Почина бащата на футболната звезда Лионел Меси
Хорхе e починал в болница в Росарио

На 68-годишна възраст е починал Хорхе Меси, баща на осемкратния носител на „Златната топка“ и световен шампион с тима на Аржентина през 2022 година Лионел Меси, съобщава вестник „Infobae“, цитиран от БТА.

Той e починал в болница в Росарио, Арежнтина в 22:00 часа местно време.

В продължение на дълго време той е страдал от сериозно заболяване, но други подробности не се разкриват.

Лионел Меси, който започна световното първенство през 2026 г. с хеттрик срещу националния отбор на Алжир (3:0), не успя да сдържи сълзите си след мача. В интервю той отбеляза, че реакцията му не е свързана със спорта, а с притесненията заради заболяването на баща му.

По това време в медиите вече вървяха спекулации за здравословното състояние на Хорхе, тъй като той необичайно липсваше от трибуните до останалите близки на футболната звезда.

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