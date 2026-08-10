10.08.2026 | 11:37

Правителството купува антидрон системи

Очакваме днес отговор от Украйна дали дронът е излетял от тяхна територия, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов

Очакваме днес отговор от украинска страна дали дронът е излетял от тяхна територия, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по БНТ.

„Случаят с дрона показва, че има необходимост от оползотворяване на специални системи за откриване и унищожаване на такива летателни апарати. Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. Отбранителната индустрия е едно сираче в индустриалния комплекс на България, тя беше недоглеждана и не беше по някакъв начин стимулирана да се развива в едно или друго отношение.“

По думите му правителството преговаря за закупуване на антидрон системи, каза още Стоянов.

Дронът е примамка, тип „Майя“, с геометрични размери 2 на 2, с възможност да носи до 5 кг взрив. Производство на украинската страна. Цената на един такъв дрон е 4500 до 5000 евро/долари. Най-вероятно идва от румънска територия и посоката е към българска територия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, вкл. се прави опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. Имаме съмнения, че това ще успеем да го направим, повредени са голяма част от елементите на управленската платка. GPS модулът е открит, той не е защитен по никакъв начин. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят.“, обясни министър Стоянов.

Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото, което се използва, е бензин, заяви министърът на отбраната.

„Това са различни типове дронове, които се използват от украинските въоръжени сили – при някои от тях има взривни вещества, при други няма, при трети има самоунищожители. Запазен е серийният номер на дрона и тази информация е предоставена на украинската страна. Работим усърдно с колегите от Румъния и Украйна и очакваме днес отговор от украинска страна дали този дрон е излетял от тяхна територия.“