10.08.2026 | 12:42

Евгени Дайнов след убийството в Пловдив: Шестима хулигани ме ритаха в главата, защото съм „хипи“, но ме оставиха жив!

Разказът му идва в момент, когато страната е разтърсена от смъртта на Георги Кузев в Пловдив

Убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив отключи тежък спомен у музиканта Евгени Дайнов. На фона на разкритията за жестокия побой над мъжа той разказа как преди години сам е попаднал в ръцете на група младежи и е бил ритан в главата заради начина, по който изглеждал.

„Преди ужасно много време групичка от 6 футболни хулиганчета ме риташе в главата, задето съм бил „хипи“. Не беше много приятно. Оставиха ме жив, де. Може би трябва да съм им благодарен“, написа Дайнов в социалните мрежи.

Разказът му идва в момент, когато страната е разтърсена от смъртта на Георги Кузев. Според изнесените до момента данни по разследването 37-годишният мъж е бил подложен на продължителен побой и унижения на Младежкия хълм в Пловдив. За случая са обвинени петима непълнолетни.

Между двете истории има съществена разлика – нападението над Дайнов е от далечното минало и той оцелява. Паралелът обаче е в груповото насилие и в търсенето на повод жертвата да бъде превърната в мишена.

Докато музикантът разказва, че е бил нападнат, защото бил възприеман като „хипи“, при случая в Пловдив по време на съдебното заседание беше посочено, че обвиняемите се изживявали като „ловци на педофили“ и възприемали жертвата именно през тази призма.

Горчивата ирония в думите на Дайнов – „Оставиха ме жив, де. Може би трябва да съм им благодарен“ – звучи още по-тежко на фона на случая в Пловдив, при който Георги не оцеля след нанесеното му насилие.