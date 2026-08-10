10.08.2026 | 12:05

Взривове в завода за боеприпаси в тревненското село Белица

Активирана е систамата BG-Alert. Производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод

За взривове от военния завод в тревненското село Белица алармираха жители на селото и потребители на Фейсбук. В социалните мрежи се разпространяват и снимки, от които се вижда гъст дим, който се издига на хълм над селото.

Кметът на Белица инж. Косьо Цанев заяви, че не може да коментира нищо и че няма произведени взривове от завода. От пресслужбата на Община Трявна потвърдиха, че в града се е задействала системата BG-Alert.

Справка в Търговския регистър показва, че производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО. Тя функционира като част от военно-промишления комплекс на дружеството с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето и отбранителната индустрия в региона на Трявна.

Продължаваме да следим ситуацията край военния завод и дали става въпрос за авария в него.

„Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Ще бъде задействана Националната система BG-ALERT за опасност. До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска“, съобщава кметът на Трявна Денчо Минев.

„Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. В непрестанна връзка сме с органите на реда, областен управител на област Габрово. Към момента нямаме информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен“, допълва той.

„Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, призоваваме хората да затварят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ – гр. Велико Търново за измерване качеството на въздуха“, пише още Минев.