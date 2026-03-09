09.03.2026 | 22:25

Проф. Иво Христов: Тръмп затъва в Иран, бъдещето му е на карта

Подходът на САЩ в Иран показва пълно пренебрежение и дълбоко неразбиране на специфичните особености на региона, което сега се обръща срещу тях

Военните удари на САЩ и Израел срещу Иран постигнаха тактическите си цели, но не доведоха до падане на режима в Техеран.

Според проф. Иво Христов това показва стратегическа грешка на Вашингтон, която може да постави на карта политическото бъдеще на Доналд Тръмп. Високомерието на прогресистката плоскост на Запада се сблъска с дълбочината на древна Персия и виждаме това, което виждаме – крах на високомерието.

Подходът на САЩ в Иран показва пълно пренебрежение и дълбоко неразбиране на специфичните особености на региона, което сега се обръща срещу тях. Убийството на върховния лидер аятолах Хомейни го превърна в мъченик. В шиитството това е изключително висок статус. Съчетано с убийството на децата в училището, това доведе до мобилизация на иранското общество и отслаби позициите на недоволните от властта, които излязоха на улицата в края на декември. Тръмп и Нетаняху очакваха, че като обезглавят режима, улицата ще вземе властта, но това не стана. Сега те са изправени пред труднорешимата задача за сухопътна операция и търсят как да въвлекат поредна коалиция от желаещи, но такива не се намират. Дори и кюрдите в Иран и Ирак, на които се възлагаха надежди. Политическото бъдеще на Тръмп е поставено на карта. Икономическата буря след покачването на цените на горивата, която се задава, удря най-много Европа, но е добре дошла за Русия и Китай.

САЩ и Израел постигнаха всички технически цели, които си бяха поставили, унищожиха над 5 500 предварително набелязани обекта, но въпреки всичко „режимът“ (както го наричат те) не пада. Следователно става въпрос за грешно целеполагане. Вие сте постигнали целите, но това не означава, че сте постигнали свръхцелта – сваляне на режима в Техеран и монтирането на проамерикански режим там. Това е целта, но всъщност, ако погледнем по-надълбоко – ударът срещу Иран е удар срещу Китай. Това е очевидно. Ако погледнете какво е Иран (при цялата условност на аналогията), той е като Германия за Европа.

Който контролира Иран – контролира потоците между Изтока и Запада, между Севера и Юга. Ако падне иранската плочка, целият стратегически тил на Русия от юг се оголва и тя става изключително уязвима – през Централна Азия, през Кавказ. От друга страна – който контролира Иран, означава, че влиза в задния двор на Китай. Ясно е, че Иран е подцел, а голямата цел са Китай и Русия. Падането на Иран би означавало тежък удар за тези две държави.

САЩ не разбират, че се въвлякоха в конфликт, който има трансцендентално измерение. Това е стар конфликт като света. Той е толкова дълбок, толкова древен, че ако вие нямате усет за история, ако нямате усет за това как историята е настояще в този регион, вие нищо не разбирате. Тръмп просто е нелеп в тази ситуация.

Високомерието на прогресистката плоскост на Запада се сблъска с дълбочината на древна Персия и виждаме това, което виждаме – крах на високомерието.