24.04.2026 | 14:27

Прокуратурата обяви, че разпитва Картофа по разследване на АКФ, а не за да сплашва Кандев

Антикорупционният фонд свърза Картофа с блокадата на ''Витиня'' и схемата за източване с държавна Пътна помощ

Прокуратурата е разпитвала човек с прякора Картофа заради разследване на Антикорупционния фонд (АКФ), по което се е сезирала, а не за да сплашва главния секретар на МВР Георги Кандев.

Това става ясно от съобщение на пресцентъра на Софийската градска прокуратура от днес. То дойде малко след като Георги Кандев обяви, че е бил предупреден, че в момента Картофа дава показания в прокуратурата срещу него.

От държавното обвинение отричат това, като посочват, че служители на МВР не са предмет на разследването.

Самото разследване започва след материал на АКФ за злоупотреби в АПИ чрез безплатната пътна помощ. По тази схема държавата плащаше на определени фирми за Пътна помощ, но според сигнали тази пътна помощ така и не е стигала безплатно до пострадалите: те не са били насочвани към нея, ползвали са платени услуги, докато избраните от държавата фирми са си вземали парите. Тази схема бе прекъсната от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов след голям протест на частни фирми за пътна помощ в началото на април.

„През м. март 2026 г. Софийска градска прокуратура се самосезира по статия на Антикорупционния фонд от 25.02.2026 г., озаглавена „По следите на безплатната пътна помощ: Разследване на АКФ разкрива потенциални злоупотреби в АПИ за стотици милиони“. Статията касае „схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро)“. Твърди се, че „от 2025 г. насам Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна, дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми“. Публикацията се спира върху обремененото съдебно минало на собственика на търговското дружество, твърди се, че никоя държавна институция не е информирала публично гражданите за съществуването на услугата „безплатна пътна помощ“, въпреки че тя присъства неизменно в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам. Посочва се и че „свидетели от бранша говорят и за опити за налагане на монопол в полза на „Юнит Асист“ с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в ПТП“. В следващите редове на публикацията са дадени подробности относно твърдяната схема“, припомнят от прокуратурата.

По случая е извършена проверка и е образувано досъдебно производство. Предмет на разследването е престъпление против стопанството.

Разпитват се свидетели, изискани са документи от Агенция „Пътна инфраструктура“, провеждат се и други действия по разследването, свързани със събиране и проверка на доказателства, пише пресцентърът на държавното обвинение.

Управител на „Юнит Асист“ е Юлиян Янков, известен и с прякора Картофа.

Разследване на Антикорупционния фонд свързва Картофа и със спряното движение през тунел „Витиня“ по Великден, когато камион блокира пътното съоръжение. По-късно от МВр обявиха, че вероятно става въпрос за саботаж, тъй като камионът е бил достатъчно изправен, за да потегли на собствен ход. За инцидента бе задържан шофьорът – служител на фирма от мрежата подизпълнители на „Юнит Асист“.