Родата на кандидат-депутата Явор Гечев притежава най-голямото стоково тържище в България

Пловдивчанинът се оказа част от олигархията, с която Румен Радев обеща да се бори

Семейството на водача на листата на „Прогресивна България“ Явор Гечев се оказа част от олигархията, с която Румен Радев обеща да се бори веднага след като спечели парламентарните избори.

Родата на пловдивчанина притежава най-голямото тържище за свежи плодове, зеленчуци, цитруси и цветя в България, показа проверка на МИГNews.info. Стоковата борса в пловдивското село Първенец се стопанисва от компанията „Родопи 95“ АД. Тя е основният логистичен център, където се разпределя турският внос на плодове, зеленчуци и цветя от граничния пункт „Капитан Андреево“.

Едва ли е случаен фактът, че като служебен земеделски министър в едно от правителствата на Румен Радев, Явор Гечев уволни всички държавни служители, участвали в разкриването на далаверите на частната лаборатория и складове на мафиота Христофорос Аманатидис-Таки на „Капитан Андреево. По настояване на пловдивчанина бяха изхвърлени всички – както от Българската агенция за безопасност на храните, така и от митниците, чрез тогавашния служебен министър на финансите.

Преди да стане част от екипа на Румен Радев, Явор Гечев беше председател на младежката организация на БСП. Считан е за протеже на прословутия пловдивски олигарх Георги Гергов.

Гечев очевидно е недолюбван в Пловдив, защото определен за водач на депутатската листа на „Прогресивна България“ в Кюстендил.