10.08.2026 | 18:35

Съдът не пусна бащата на двете българчета, загинали в заключена кола в Кипър, да присъства на погребението им

Децата са пристигнали в края на май от България, за да прекарат време с баща си. В деня на трагедията те останали сами през деня

Британски съд отхвърли молбата на бащата на двете българчета, които загинаха при трагичен инцидент в края на юни в Кипър, да присъства на погребението им, съобщава електронното издание на кипърския вестник „Филелефтерос“.

Молбата на 30-годишния български гражданин, срещу когото са повдигнати обвинения за причиняване на смърт в резултат на безразсъдни и неблагоразумни действия, се разглежда от британски съд, тъй като инцидентът е станал на територията на британската база в Декелия, Кипър.

Чрез адвокат българинът е подал молба да присъства на погребението, което трябва да бъде в България, както и да бъде пуснат от ареста до началото на делото. В молбата до съда мъжът е искал да пътува до България за погребението под надзора на полицейски служители и след това да се върне в Кипър, уточнява в публикация по темата в. „Политис“.

В. „Филелефтерос“ съобщава, че след отказа на съда адвокатът му ще се обърне към главния прокурор на Република Кипър Йоргос Савидис.

Телата на двете починали деца все още се намират в британската база, като се очаква те да бъдат транспортирани до България за сметка на кипърското правителство.

Двете момчета – на 8 и 10 години, бяха открити на 28 юни в колата на баща си, паркирана на територията на британската база Декелия. Инцидентът стана в района на село Ксилофагу, където бащата, който е българин, е живеел с новата си жена. Децата са пристигнали в края на май от България, за да прекарат време с баща си.

В деня на трагедията те са останали сами през деня. Камери за видеонаблюдение в района на блока, където живеел бащата, показват как децата влизат в автомобила и започват да си играят. Три часа по-късно камерата престава да предава картина, защото момчетата вече не се движат. Предполага се, че заключващият механизъм на колата е имал проблеми и заради това децата не са успели да излязат.

Очаква се на 22 септември официално ще бъдат повдигнати обвинения на българския гражданин. Ако не се признае за виновен, на 30 ноември ще бъде даден ход на делото.