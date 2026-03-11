11.03.2026 | 10:58

Съдът: Жената на Ивелин Михайлов укрила над 600 000 лева данъци

За контакт с НАП Вася Михайлова е предоставила имейла на счетоводителя на т.нар. ОПГ “Исторически парк”

Вася Михайлова – жена на идеолога на спорния проект “Исторически парк” и депутат от партия “Величие” Ивелин Михайлов, е осъдена за укрити над 600 хиляди лв. данъци и осигуровки. Михайлов сам нарича бившата фризьорка и майка на децата му Вася негова жена, макар и официално да са разведени. Укритите от Михайлова данъчни задължения са за периода 2018-2021 г. и са установени с ревизионен акт на НАП от 23.12.2024 г. Решението на Административен съд – Варна е от вчера, 10.03.2026 г. и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС). Михайлова е осъдена да плати на НАП и почти 28 хиляди лв. (14,209.34 евро) съдебни разноски.

Като се има предвид, че Вася Михайлова беше издирвана от НАП за да ѝ бъде връчен нов ревизионен акт от 28.11.2025, може да се предположи, че данъци са укривани и след 2021 г. Колко още дължи на хазната – предстои да разберем.

Припомняме, че след като през януари т.г. BIRD разкри, че Вася Данчева Михайлова е издирвана от НАП за да ѝ бъде връчен нов ревизионен акт, различен от този, по който е осъдена, Ивелин Михайлов призова журналисти от BIRD да бъдат бити с камъни.

Недопустимият призив на Ивелин Михайлов, още повече, призив на политик, депутат и председател на парламентарна група, подтикващ към проява на агресия – да се бият с камъни разследващи журналисти, беше подминат с пълно мълчание от правоохранителните органи. Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) обаче качи информация за заплахите в платформата на Съвета на Европа за безопасността на журналистите и се очаква отговор от българските власти до 18 май.

Както BIRD разкри, Ивелин Михайлов също беше издирван от НАП през 2024 г., бяха му запорирани имоти, вкл. пионерски лагер, след което той погаси близо 310 хил. лв. задължения към хазната като физическо лице. Това обаче не му попречи, след като през март 2025 стана депутат, с над половин милион лв. задължения на свързани фирми, да стене № 2 в т.нар. Клуб #ДължаНаНАП в парламента. Обещанията на Михайлов, дадени преди това пред медиите, че задълженията на фирмите също ще бъдат погасени, така и останаха неизпълнени.

Великото укриване на данъци

Съдът признава търсените от НАП общо 604,701.93 лв. данъчни задължения, укрити от жената на идеолога на “Исторически парк” и депутат от партия “Величие” Ивелин Михайлов – Вася Михайлова. Тя е осъдена за заплати и съдебни разноски в размер на 14,209.34 евро или почти 28 хиляди лв. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС. Подробно, дължимите суми по видове, от решението на съда:

В хода на ревизията органите по приходите са установили, че Вася Михайлова регулярно купувала и продавала недвижими имоти, идеални части от недвижими имоти и право на строеж за еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради, като продажбите били по цени близки до данъчната оценка. За три години (2019, 2020, 2021) Михайлова е продала имоти за близо 2,4 милиона лв.

С ревизионен акт № Р-03000323006458-091-001/23.12.2024 на териториална дирекция на НАП Варна, потвърден на 28.03.2025 г. са установени данъчни задължения, дължими осигуровки и невнесени здравни вноски на Вася Михайлова за периода 2018-2021 г. Актът на НАП е обжалван от Михайлова пред Административен съд – Варна.

Малка подробност: след образуването, делото е оставено без движение заради неплатена 10 лв. държавна такса от жалбоподателката Вася Михайлова. След заплащане на таксата, делото продължава.

Още в първото заседание, НАП иска от съда делото да бъде прекратено, тъй като Вася Михайлова не е обжалвала ревизионния акт в законовия 14 дневен срок. Адвокатът на Михайлова претендира, че тя не е редовно уведомена за решението за потвърждаване на ревизионния акт и че тя няма деклариран в НАП електронен адрес. Искат също така, ревизионният акт на НАП да бъде обявен за нищожен. Съдът отхвърля тези искания още в хода на делото. На основание на доказателства за просрочие на оспорването на акта на НАП, съдът отхвърля и искане на Михайлова за съдебна експертиза.

Вася Михайлова и адвокатът ѝ не се явяват на последното заседание по делото, а изпращат молба, на делото да бъде даден ход в тяхно отсъствие.

За контакт с НАП: Счетоводителят на ОПГ-то

НАП представя по делото доказателства, че Вася Михайлова има деклариран електронен адрес за кореспонденция още от 21.01.2016 г. Освен това, ревизираното лице (Михайлова) е посочило като електронен адрес за кореспонденция [електронна поща], на който адрес надлежно му е връчен по електронен път ревизионният доклад.

Въпреки че е заличен в протокола от последното съдебно заседание, BIRD установи останалата следа с линк върху [електронна поща], като електронният адрес е на счетоводителя на “Исторически парк” Николай Хитов.

Николай Тодоров Хитов е един от арестуваните в края на 2025 г. при акция на службите срещу организирана престъпна група (ОПГ) за измами и пране на пари, свързана с проекта “Исторически парк”. Впоследствие, Хитов е освободен под гаранция, но остава обвиняем. Неговият имейл адрес е вписан в Търговския регистър като адрес за кореспонденция както на “Исторически парк” АД, така и на други дружества свързани с Ивелин Людмилов Михайлов и жена му.

Припомняме, че през ноември 2025 г. прокуратурата арестува и повдигна обвинения на седем души, свързани с “Исторически парк”. Сред тях не беше депутата от “Величие” и идеолог на проекта Ивелин Михайлов. Той заяви тогава: “съпругата ми в момента е задържана, отнет ѝ е телефонът” и че разследващите са влезли в дома му. В акцията тогава участват Комисията за противодействие на корупцията (КПК), полицията и Софийската градска прокуратура (СГП).

Още укрити данъци и ново дело?

Решението на съда във Варна, в полза на НАП, е за укрити от Вася Михайлова данъци за периода 2018-2021 г. Като се има предвид и разкритието на BIRD, че Михайлова е била издирвана от НАП за да ѝ бъде връчен и друг, нов ревизионен акт от 28.11.2025 г., може да се предположи, че данъци са укривани и след 2021 година.

От съобщението по чл.32 от ДОПК от 22.12.2025 г., в публичния бюлетин за издирваните от НАП лица и фирми, става ясно, че на 08.08.2025 г. е възложена нова данъчна ревизия на Вася Михайлова. Може да се предположи, че новата ревизия е за периода след 2021 г. Резултатът от нея е нов ревизионен акт № Р-03000325001984-091-001/28.11.2025.

Предстои да се разбере дали и новият ревизионен акт е бил обжалван и дали ще има и друго административно дело.

150-те запорирани имота

Припомняме, че всички близо 150 имота на Вася Михайлова са запорирани от НАП. Запорирани са и имоти на Ивелин Михайлов, както и активи на фирми с участие на двамата. Преди година, в медиите и в социалните мрежи, имаше противоречива информация за броя на запорираните имоти на Михайлова (достигащ до 300). Проверка на BIRD към 20.05.2025 г. показа, че те са 147 имота (обекта), които на практика са 65 ниви и 45 селски двора с постройки в тях. Стойността на запорираните имоти би могла да покрие, ако не всички, то поне част от дължимите от Михайлова укрити данъци.

Вижте подробности за запорираните имоти: