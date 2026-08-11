11.08.2026 | 14:45

Спрягат Кирил Вълчев за вице на Йотова

Генералният директор на БТА отдавна имал политически амбиции

ой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова? Този въпрос чака своя официален отговор наесен, както обеща държавният глава.

Слуховете обаче спрягат името на генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Според запознати той отдавна имал политически амбиции.

Според news.bg Йотова обаче търси човек в академичните среди с авторитет в просветните среди. Проучвали се университетски преподаватели или изявени учени от БАН. Очаква се след лятната ваканция в новия политически сезон и Андрей Гюров да обяви кандидатурата си и да сложи край на спекулациите Георги Кандев къде ще се позиционира – като негово вице или като кандидат за кмет на София, каквито слухове също се появиха.

Изборите за нов държавен глава са насрочени за 25 октомври, а балотажът – за 1 ноември.