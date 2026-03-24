24.03.2026 | 20:36

Спряха реклама с Владимир Николов заради изборите

Членовете на СЕМ видяха нарушение в излъчването на търговски клипове с кандидат-депутати

Волейболистът Владимир Николов, който се включи в предизборната битка от формацията на Румен Радев, обяви пред Mediapool, че рекламата, в която промотира пробиотици спира да се излъчва. Реакцията му стана факт няколко часа след като Съветът за електронни медии излезе с позиция, че подобни изяви могат да подкопаят принципа на равнопоставеност между кандидатите за народни представители и неутралността на отразяването на кампанията.

„Рекламата с мен спира“

„Рекламата с мен е спряна от излъчване, защото от началото на предиборната кампания вече не е подходяща за излъчване. Вече не се излъчва, не можем да си позволим да нарушаваме правилата“. Това каза пред Mediapool волейболистът Владимир Николов.

Междувременно читатели алармираха, че и в понеделник са гледали рекламата, в която се появява Николов.

Няколко телевизионни реклами с участието на кандидат-депутати по време на предизборната кампания предизвикаха внимание. Едната бе тази с волейболиста Владимир Николов, водач на листата на „Прогресивна България“ в Пловдив. Друга – с гимнастика Йордан Йовчев, който е втори в същата листа, а трета – с каратистката Ивет Горанова, водач на листата на партията за Ловеч.

Докато търговските реклами с тяхно участие се въртят в ефир се повдигнаха някои въпроси – има ли противоречие със закона, има ли скрита политическа реклама и нарушава ли се принципа за равновопоставеност между кандидатите като на едни получават допълнително медийно присъствие.

Владимир Николов обясни, че рекламата участието на него и семейството му е снимана в края на миналата година, като към онзи момент не е било ясно, че ще участва в листите на „Прогресивна България“.

„За листите разбрах около 10 март, а рекламата я снимахме през декември. Така или иначе рекламата е спряна. Има неин вариант без моето участие, който съм сигурен, че вече тече“, каза той.

Николов твърди, че рекламата, или поне частта с неговото участие, не се излъчва от първия ден на предизборната кампания – 20 март. Читатели обаче съобщават, че в последните дни са я гледали многократно.

В изборния закон няма текст, който да забранява участието на кандидат в търговска реклама, но има ограничения за начина и формите на предизборна агитация, както и принципа на равнопоставеност между кандидатите. Така, според изборния закон в търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения било то в полза или във вреда на една или друга партия или коалиция.

Не може да се твърди, че във въпросните рекламни видеа са отправени преки политически послания и внушения. Не е ясно обаче дали самото публично участие на лице, разпознаваемо като кандидат за народен представител, не може да се разглежда като своеобразна самопромоция и заобикаляне на регулациите за медийната кампания.

СЕМ: Подкопава се принципът на равнопоставеност

Във вторник Съветът за електронни медии (СЕМ) предупреди, че подобни изяви могат да подкопаят принципа на равнопоставеност межжду кандидатите за народни представители и неутралността на отразяването на кампанията.

„На всички кандидати следва да се гарантират равни условия по време на кампанията, каквато е устойчивата европейска практика и стандарти в политическото съревнование между участниците в изборите. Във връзка с това медийният регулатор обръща внимание и върху факта, че участието на някои кандидати за народни представители и като водещи на предавания или като персонажи в търговски съобщения, нарушава принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяването на кампанията“, са казва в обръщение, публикувано на официалната страница на медийния регулатор.

Публична позиция на Централната избирателна комисия (ЦИК) по казуса все още няма.

Пред „Сега“ говорителят на ЦИК Росица Матева е изразила личното си мнение, че доколкото става въпрос за реклама на търговски продукт, която се излъчва още преди старта на предизборната кампания, не вижда проблем с Изборния кодекс. Същественото според нея е именно да не се нарушава забраната в Кодекса, според която в търговска реклама не могат да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник във вота.