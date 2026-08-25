25.08.2026 | 11:17
Стоян Колев: Аз съм извън държавата, яжте ми *** (видео)
От кадрите не се установява къде точно са заснети, нито има потвърждение, че той действително е напуснал България

„Аз вече съм извън държавата и яжте ми ***“ – това вулгарно обяви тази сутрин бургаският тиктокър Стоян Колев, който се включи на живо в TikTok и показа, че се намира в лек автомобил.

От кадрите не се установява къде точно е заснето видеото, нито има независимо потвърждение, че той действително е напуснал България. Вижда се, че Колев е по шорти, но вече с тениска, а не гол до кръста, с очила и държи малка брадвичка, с която очевидно е изкъртил електронната си гривна.

БЛИЦ припомня, че във вчерашния ден – 24 август около 14:30 часа електронната гривна на Колев подаде сигнал за нередност и към жилището му в ж.к. „Славейков“ бе изпратен полицейски патрул. При първата проверка служителите го установили на адреса, но около 15 минути по-късно устройството подало нов сигнал. При повторното пристигане на полицията Колев вече не бил в дома си и от този момент започнало издирването му.

По първоначалните данни той стигнал до прозорец на междуетажната площадка, излязъл през него и се отправил по шорти към близка автобусна спирка. По-късно Колев сам публикува видео от напускането на блока, на което електронната гривна все още се вижда на крака му.

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