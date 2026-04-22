Театър ли е оставката на Сарафов?

200 000 евро за купуване на гласове във Варна са били за Дидо Дънката, каза Андрей Гюров

Много интересно мнение! Решението за освобождаването на Борислав Сарафов изглеждаше добре планирано, добре режисирано и изпълнено като за пред публиката. Това обяви самият премиер Андрей Гюров във видео.

Премиерът се аргументира, че днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поразяващо бързо и със завидно единодушие е свалила Сарафов. По думите на Гюров рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария. „Знаем, че там менюто е кратко, а прегрупирането става бързо, когато някой се обади“, коментира още премиерът.

„Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема. Трябва да действат мъдро, но бързо, не със закани, а със закони“, каза още Гюров.

Главен прокурор подаде оставка от поста, който всъщност заемаше незаконно.

Сарафов е човекът, който е спрял разследването срещу 72 брокери на гласове с имунитет.

„Човекът, който благослови разследванията срещу мен, главния секретар и трима министри по сигнали на кафявите медии, докато се борехме за честни избори“, каза още премиерът.

„Сарафов беше известен с обядите с Джуджета и контактите с Еврото. Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди. Дадохме кураж на смелите хора в прокуратурата да счупят омертата, да свидетелстват за мрежите от зависимости“, заяви Андрей Гюров.

„Защото джуджетата са много, евро също има, както се видя преди изборите. И ако им се позволи, ще си отхапят опашката, но ще оцелеят. После ще се прегрупират, ще се размножат и ще пребъдат. Новият парламент не трябва да го позволява!”“, каза още премиерът.

По-късно в предаването на Мария Цънцарова „Извън ефир“ Гюров съобщи, че заловените 200 000 евро за купуване на гласове миналата седмица във Варна са свързани с известния строителен предприемач и бивш митничар Дидо Дънката. Той нашумя с осигуряването на рекорден брой преференции за депутатка от ГЕРБ във Варна – от 2021 до 2023 г. За коя партия са били сега парите, Гюров не знаеше.