Театър ли е оставката на Сарафов?

Много интересно мнение! Решението за освобождаването на Борислав Сарафов изглеждаше добре планирано, добре режисирано и изпълнено като за пред публиката. Това обяви самият премиер Андрей Гюров във видео.
Премиерът се аргументира, че днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поразяващо бързо и със завидно единодушие е свалила Сарафов. По думите на Гюров рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария. „Знаем, че там менюто е кратко, а прегрупирането става бързо, когато някой се обади“, коментира още премиерът.
„Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема. Трябва да действат мъдро, но бързо, не със закани, а със закони“, каза още Гюров.
Главен прокурор подаде оставка от поста, който всъщност заемаше незаконно.
Сарафов е човекът, който е спрял разследването срещу 72 брокери на гласове с имунитет.
„Човекът, който благослови разследванията срещу мен, главния секретар и трима министри по сигнали на кафявите медии, докато се борехме за честни избори“, каза още премиерът.
„Сарафов беше известен с обядите с Джуджета и контактите с Еврото. Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди. Дадохме кураж на смелите хора в прокуратурата да счупят омертата, да свидетелстват за мрежите от зависимости“, заяви Андрей Гюров.
„Защото джуджетата са много, евро също има, както се видя преди изборите. И ако им се позволи, ще си отхапят опашката, но ще оцелеят. После ще се прегрупират, ще се размножат и ще пребъдат. Новият парламент не трябва да го позволява!”“, каза още премиерът.
По-късно в предаването на Мария Цънцарова „Извън ефир“ Гюров съобщи, че заловените 200 000 евро за купуване на гласове миналата седмица във Варна са свързани с известния строителен предприемач и бивш митничар Дидо Дънката. Той нашумя с осигуряването на рекорден брой преференции за депутатка от ГЕРБ във Варна – от 2021 до 2023 г. За коя партия са били сега парите, Гюров не знаеше.
