10.08.2026 | 10:00

Убийството в Пловдив: Изтекоха чатове между Георги и момичето, проверяват дали са истински (снимки)

Кадрите са публикувани в социалните мрежи от потребител Silverblaze, a под тях пише: „Още ли ще защитавате това копеле?“

В социалните мрежи се появиха снимки от корерспонденцията, водена между убития 37-годишен Георги Кузев от Кричими и 17-годишното момиче от Стара Загора, представяла се за по-малка. Вече започна спор дали кадрите и разменените думи са автентични или фалшиви.

На тях се вижда, че Георги доста пъти пише на момичето, като тя дълго време не му отговаря. „Тук ли си, секси“, „Обичаш ли секса“, „Искам да те видя“, „Ще се опознаваме ли“, „Ще си пишем ли, захарче“ са част от репликите на жертвата. Момичето му пише: „Казах ти, на 15 съм“, като следва отговор: „На тези години почват, даже раждат“.

17-годиишната му подхвърля, че ще бъде в Пловдив утре, което подсказва, че този чат е воден на 3 август. „Прати ми една снимка поне“ й пише Георги. Тя му отговаря: „Утре ще ме видиш на живо“.

После двамата се уговарят за час и място, като става ясно, че срещата ще е на Младежкия хъълм, към 15-16 часа. „Карат ме с кола, ще излизам с една приятелка и след това ще съм сама“, пише момичето. Георги пита: „Да не ме излъжеш?“.

Кадрите са публикувани в социалните мрежи от потребител Silverblaze, a под тях пише: „Още ли ще защитавате това копеле?“.

Тепърва ще се провери дали става въпрос за манипулация или не.