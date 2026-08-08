08.08.2026 | 10:50

Вицепремиер: Убийците от Пловдив са малолетни садисти

Бруталното убийство изисква ясни думи и адекватни решения

Вицепремиерът Иво Христов коментира във фейсбук – профила си жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив.

Намирам за опасна индулгенция да наричаме “деца” малолетните садисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си, пише Христов и добавя, че правосъдието се гради на личната отговорност.

Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция, но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения, смята вицепремиерът.

Публикацията му завършва с подкрепа за съдия Петко Минев, който вчера остави в ареста петимата тийнейджъри, обвинени за убийството на 37-годишния мъж от Кричим.