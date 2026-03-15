15.03.2026 | 18:03

Владимир Николов оглавява листа на Радев в Пловдив

"Прогресивна България" ще регистрира листата си в 16 часа на 16 март

Волейболната звезда Владимир Николов повежда листата на формацията на Румен Радев в Пловдив. Новината съобщи в неделя местната медиа „Марица“, като се позовава на свои източници.

Според изданието, „Прогресивна България“ ще регистрира листата си в 16 часа на 16 март, понеделник, в 16-а Районна избирателна комисия.

Не за първи път Румен Радев залага на подобни поресица от числа. Например, той обяви излизането си от президентството на 19 януари в 19 часа.

Според предварителния сценарий точно в този час това трябва да се случи във всички избирателни райони.

В сградата на пловдивския Общински съвет, където се помещава градската РИК, ще дойде водачът на листата Владимир Николов, заедно с местния координатор на коалицията на Румен Радев – бившият областен управител Ангел Стоев. Очаква се да присъстват и някои от останалите кандидат-депутати на „Прогресивна България“.

Според предварителната информация в листата ще има известни пловдивчани от различни сфери, които обаче не са били обвързани с други партии. Друг акцент е силното дамско присъствие, твърди изданието.