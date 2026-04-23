23.04.2026 | 18:04

Заради Пейков: Мирчев обмисля ‘Да, България’ да стане отделна парламентарна група. С Атанасов не си вдигат телефоните

Опасността от разпад на десните преди първия ден на парламента е повече от реална

Двама от лидерите на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов, не си вдигат телефоните един на друг от 19 април насам. Същевременно Мирчев обмисля създаването на отделна парламентарна група само с хора от „Да, България“, твърдят източници на „24 часа“.

До часове лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев трябва да каже на ЦИК откъде влиза депутат – Пловдив или Хасково. Това ще определи дали от Пловдив избраник отново ще бъде издателят Манол Пейков, чието отпадане от парламента разбуни междупартньорски войни в социалните мрежи.

Ако лидерът на ПП влезе от родното Хасково, в Пловдив двата мандата отиват за „Да, България“. Пейков бе изместен на трета позиция от близкия до него Чило Попов, който събра повече преференции и така отива на втората позиция.

Но пък тогава от Хасково депутат няма да стане кадър на ДСБ – Катя Панева, която е в ръководството на партията, или бившият лидер на „Зелените“ Владислав Панев (бел. ред. като двамата нямат роднинска връзка), отбелязва изданието.

За да не настъпи взрив, който рискува да разруши тройната дясна коалиция, ако бъде обвинен, че е избрал нарочно в полза на единия от партньорите, Асен Василев иска да чуе от тях как да постъпи. Затова упорито търсел двамата свои партньори – лидерите на „Да, България“ и „Демократи за силна България“, за да направи най-оптималното за ПП-ДБ-ДСБ. Коалицията получи 12,6% на 19 април и ще има 37 депутати.

Манол Пейков предизвика истинска буря в социалните мрежи. Самият Асен Василев преди дни във Фейсбук я определи „като буря в чаша вода“, но опасността от разпад на десните преди първия ден на парламента е повече от реална, предупреждават няколко от депутатите на формацията.

Василев бил в постоянна комуникация с Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов, но поотделно, като те самите помежду си не били вдигали телефоните от 19 април насам, твърдят източници на „24 часа“. Не става ясно участва ли в тези опити за комуникация сдържаният по характер втори съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов.

Според хора от обкръжението му Мирчев дори обмислял да регистрира самостоятелна парламентарна група. Той има бройката за такава – 14 дотук от депутатите на тройната коалиция са именно от „Да, България“.

Още не е ясно колко ще са от ДСБ, защото зависи и от двойните водачи на ПП – Асен Василев, но и Николай Денков, който би могъл да освободи мястото в Благоевград за човек на ген. Атанас Атанасов. Така най-вероятно ДСБ ще имат 6 или 7 избраници в 37-членната група. На този етап ПП пращат в парламента 17 депутати, колкото бяха и в досегашния парламент след изключването на Явор Божанков и Даниел Лорер.