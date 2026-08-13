13.08.2026 | 17:13

„Хубава работа, ама…“ 2 321 евро за 5 нощувки: Бургазлии полудяха след решението за Евровизия

Студио от 35 кв. м в центъра стигна 4633 евро, а апартамент в Поморие се предлага за 10 529 евро за седмицата на конкурса

Само час след официалното обявяване на Бургас за домакин на Евровизия 2027 в платфомрата Booking вече се появиха оферти от 12 321 евро за 5 нощувки за двама в периода 11 – 16 май 2027 г. Именно тогава морският град ще посрещне конкурса – полуфиналите са на 11 и 13 май, а големият финал в „Арена Бургас“ ще бъде на 15 май, обявиха организаторите на Евровизия.

Проверка непосредствено след новината показва как част от пазара вече тества съвсем различни ценови нива. Най-солена от засечените оферти е Golden Pearl of Luxury в Бургас. Апартаментът от 70 кв. м с една спалня, разположен на 4,5 км от центъра, излиза 12 321 евро за пет нощувки за двама. Това прави 2464,20 евро на вечер. Booking дори представя сумата като намалена от 12 821 евро.

Евровизионната треска вече стига и извън града. Cosher – Gardenia Palace Apt 11 в Поморие, на 16 км от Бургас, се предлага за 10 529 евро за същите пет нощувки. Апартаментът е 100 кв. м, с две спални и морска гледка. Сметката излиза по 2105,80 евро на вечер, като в платформата е показана зачеркната цена от 13 433 евро.

Третият пример е Studio Violet в центъра на Бургас, на 350 метра от сърцето на града и близо до плажа. Става дума за студио от 35 кв. м с едно двойно легло. Цената за двама от 11 до 16 май е 4633 евро, или 926,60 евро на нощ. И тук Booking показва отстъпка – от 5000 на 4633 евро.

Проверка в Airbnb, Vrbo, Expedia, Hotels.com, Agoda и Trip.com към същия момент не дава достатъчно публично индексирани и пряко сравними оферти за точните дати 11 – 16 май 2027 г. Затова тези три предложения в Booking не бива да се приемат като средна цена за Бургас. Те показват докъде вече стигат най-високите оферти непосредствено след обявяването на домакинството.

Не е ясно дали конкретните суми са променени ръчно от собствениците след новината или са резултат от автоматично динамично ценообразуване в платформата. Видимото обаче към момента е друго – пет нощувки около Евровизия вече се предлагат срещу четирицифрени и петцифрени суми в евро. И се очаква още да се покачват в приближаване на датите за конкурса.

Тук старото народопсихологическо правило „ден година храни“ получава съвременен туристически прочит. Голямото международно събитие още не е започнало, билетите за Евровизия още не са пуснати, а част от наемодателите вече проверяват колко високо е готов да стигне пазарът. Кой ще плати 12 321 евро за пет нощувки е друг въпрос.