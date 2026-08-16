16.08.2026 | 19:11

Александър Манолев се откупил от САЩ с 560 000 долара

ГЕРБерът и членовете на неговото семейство вече могат отново да пътуват до Америка

Корупцията не излиза евтино! Сметката за “премахването” на черния печат на бившия кадър на ГЕРБ и зам.-министър на икономиката Александър Манолев явно е пристигнала: 350 000 долара за 2-ро тримесечие на 2026 г. или общо 560 000 долара, за да се откупи от санкциите на САЩ.

Толкова досега са отчетени от двете американски лобистки фирми на Александър Манолев, разследван в „Корупциялийкс“, бивш зам.-министър при управлението на Бойко Борисов, прочул се с къщата за гости построена с европейски пари.

Отчетът на лобистката фирма е вписана в регистъра на Конгреса на САЩ на 14.08.2026 г., установи проверка на Bird.

Припомняме, че по-рано през май в американски медии излезе информацията, че бизнесменът от Сандански се е откупил и се очаква да бъде изваден от санкционния списък.

Името на Манолев беше свързано с разследване около проект за къща за гости, финансиран с европейски и държавни средства, т.нар. случай „Къщи за тъщи“. Българската антикорупционна комисия му наложи санкция за предполагаем конфликт на интереси, но впоследствие решенията бяха отменени както от Административен съд – София-град, така и от Върховния административен съд, които не установиха наличие на конфликт на интереси.

През последните години Манолев и негови представители са подали множество искания за преразглеждане на случая пред Държавния департамент на САЩ, предоставяйки съдебни решения и допълнителни документи. Според източници, цитирани от изданието, едва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом е започнал реален преглед на случая.

В резултат на това Александър Манолев и членовете на неговото семейство вече могат отново да пътуват до Съединените щати.