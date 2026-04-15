Арестуваха бизнесмена Венелин Ташев в собствения му хотел „Парадайс Бийч” (видео)

Хотелиерът Венелин Ташев бе изведен с белезници от собствения си комплекс „Парадайс Бийч” в Свeти Влас в късния следобед днес, след като от 9:30 ч. в района се разиграват батални сцени между полиция, общински служители и частна фирма, изпратена да демонтира незаконна постройка.
През целия ден бизнесменът и негов адвокат обясняваха на пратениците на няколко инситуции, в това число и на служители на отдел „Контрол върху строителството” на Община Несебър с началник Янчо Георгиев, че нямат право да влязат в частния му имот, тъй като заповедта за принудителното изпълнение по премахването на незаконния строеж с наименование „Реконструкция на амфитеатър” е обжалвана в Административен съд-Бургас в законноустановения срок.
Адвокатът смята, че не бива да има предварително изпълнение, защото такъв вариант не фигурира в заповедта на Общината и в такъв случай трябва да се изчака решението на съда дали събарянето ще е законно, или не. Ташев бе решен да не позволява на никаква цена това да се случи днес, защото било в разрез с нормативната уредба, уточни радио „Несебър“.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране