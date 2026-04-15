15.04.2026 | 17:56

Арестуваха бизнесмена Венелин Ташев в собствения му хотел „Парадайс Бийч” (видео)

Причината е, че днес тяколко институции опитаха да го убедят, че трябва да съборят незаконна постройка на негова частна територия

Хотелиерът Венелин Ташев бе изведен с белезници от собствения си комплекс „Парадайс Бийч” в Свeти Влас в късния следобед днес, след като от 9:30 ч. в района се разиграват батални сцени между полиция, общински служители и частна фирма, изпратена да демонтира незаконна постройка.

През целия ден бизнесменът и негов адвокат обясняваха на пратениците на няколко инситуции, в това число и на служители на отдел „Контрол върху строителството” на Община Несебър с началник Янчо Георгиев, че нямат право да влязат в частния му имот, тъй като заповедта за принудителното изпълнение по премахването на незаконния строеж с наименование „Реконструкция на амфитеатър” е обжалвана в Административен съд-Бургас в законноустановения срок.

Адвокатът смята, че не бива да има предварително изпълнение, защото такъв вариант не фигурира в заповедта на Общината и в такъв случай трябва да се изчака решението на съда дали събарянето ще е законно, или не. Ташев бе решен да не позволява на никаква цена това да се случи днес, защото било в разрез с нормативната уредба, уточни радио „Несебър“.