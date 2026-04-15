Служебният кабинет: Прокуратурата саботира МВР за купения вот (видео)

Полицията се похвали с нови мащабни акции в цялата страна

„Правителството ви чу, правителството действа. Министерството на вътрешните работи работи денонощно“, подчерта премиерът Андрей Гюров, обръщайки се към гражданите.

Гюров подчерта, че МВР работи денонощно. „Полицаите не се прибраха тогава, когато стана трудно – останаха, разследваха, задържаха. Борбата за честни избори не е работа на една институция, това е отборна игра“, заяви премиерът.

По думите му обаче първата стъпка е на самите граждани, които трябва активно да участват в изборния процес. Той допълни, че следващите стъпки от страната на МВР и прокуратурата. От думите ву стана ясно, че ръководеното от незаконния главен прокурор Борислав Сарафов държавно обвинение активно саботира работата на изпълнителната власт в битката с купения вот.

МВР показа през последните седмици висока активност в противодействието на престъпленията против правата на гражданите при изборния процес. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Активността е в няколко пъти повече от тази, която беше на последните парламентарни избори октомври 2024 г. Имаме повишаване на сигналите за извършени престъпления с няколкостотин процента, повишаване на досъдебните производства, на задържаните лица и предупредителните протоколи“, заяви вътрешният министър.

Междувременно от МВР се похвалиха с нови мащабни акции в цялата страна:

„Списъци с имена и пари, хиляди евро и паунди в брой, задържани лица и десетки производства – това е резултатът от поредица специализирани полицейски операции в навечерието на изборите;

⚖️ Действията са част от засилените мерки за гарантиране на свободния вот и недопускане на манипулации;

🛑 #Силистра, #Благоевград, #Ловеч

📋 При претърсвания в частни имоти са открити списъци с имена, адреси и конкретни суми срещу глас;

💶 Иззети са 5050 евро и 6000 паунда, за които има данни, че са предназначени за купуване на гласове;

👮 Образувани са бързи производства, има задържани;

🚗 Само в Силистренско са проверени близо 400 души и почти 300 автомобила;

📄 В #Благоевград и #Ловеч също са извършени стотици проверки, установено е и издирвано лице, наложени са десетки санкции;

🛑 #Смолян и #Видин

👥 Над 450 лица и 400 автомобила са преминали през полицейски проверки;

📋 Открити са списъци със суми и имена, които са предмет на разследване;

⚖️ Образувани са 6 досъдебни производства, има задържани;

🚔 Засилен е контролът в рискови райони и по пътната мрежа;

🛑 #Сливен и #Пазарджик

🏘️ Акциите обхващат както големите градове, така и малките населени места;

💶 При претърсвания са иззети 19 500 евро, 500 паунда, оръжие, боеприпаси и тетрадки с имена и адреси;

👮 Задържани са 7 души, образувани са 7 бързи производства;

📌 Работи се по множество сигнали за изборни нарушения;

📌 Проверяват се заложни къщи, игрални зали, офиси за бързи кредити и частни адреси;

🚧 Изградени са контролно-пропускателни пунктове по ключови пътни артерии;

🧾 Провеждат се разпити и превантивни срещи с лица от криминалния контингент;

📄 Съставени са десетки актове, фишове и предупредителни протоколи;

🗳️ Полицейските действия продължават;