Зетят на Цвета Караянчева работил професия “банкомат“

МЗХ сезира МВР за множество кухи назначения в системата

Министерството на земеделието и храните сезира вътрешното министерство за множество кадри, назначени фиктивно в системата на ведомството.

„Ще дадем тези хора на Инспектората и МВР за да ги попитаме колко дни са работили за 400-те хиляди лева, които сме платили за тях“, съобщи служебният министър на земеделието Иван Христанов във видео, публикувано на официалния му профил във Фейсбук.

Във видеото Христанов заявява, че ще „сложи край на тази агония“ и показа трудовите договори на „едни пиявички, които са се закачили на държавата и смучкат, смучкат всеки месец“ като по думите му упражняват т.нар. професия “банкомат”.

„Първият човек ни е струвал 120 000 лв. от нашите данъци – бай ви Наско. Той е известен с това, че е зет на “простата кърджалийска” – така я нарече нейният лидер много грозно (б.а. думи на Бойко Борисов по адрес на Цвета Караянчева от изтекъл запис в последното му правителство). Следващият такъв юнак е Вельо от Перник – 124 000 лв. Специалност „Вътрешна архитектура“ и „Компютърен дизайн“, но е решил да работи почти без пари в държавно горско предприятие. Още двама души – бай ви Радо от Перник и Руми от Драгичево. Започнали са като общи работници за 1320 лв. заплата“, разясни министърът.

Христанов изтъкна, че трети човек с голяма професионална квалификация и далеч по-високо образован е бил март в същото държавно горско предприятие на едва 1000 лв. заплата, което по думите му е феномен. “Тези тримата са ни стрували 20 000 лв.”, обобщи министърът.

Той говори и за държавния служител „Бойко“ с висше образование “Железопътна техника”, който е решил да започне като шофьор на 900 лв. заплата, а живее в София, където по думите на Христанов няма да му стигне да си плати и квартирата.

Какво е общото между всички тези хора – че тази заплата изобщо не са си я изкарали. Тя им е била допълващ доход – вероятно са работили и на други места. Ей такива хора има около 15 000 в държавната администрация, предприятия и агенции. Докато не ги махнем тези хора и не разтоварим държавата от тези стотици милиони левове – няма как да говорим, че държавата наистина работи за хората”, каза Иван Христанов.