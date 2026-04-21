21.04.2026 | 10:43

Борисов: Пеевски и ПП-ДБ са виновни за катастрофата на ГЕРБ на изборите (видео)

Партията ще бъде конструктивна опозиция в новия парламент

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов хвърли вината за изключително лошите си резултати върху дружбата си с Пеевски и ПП-ДБ.

„Там, където работехме с „ДПС – Ново начало“, претърпяхме крах. Изводът е, че дружбата ни с „ДПС – Ново начало“ ни загуби 100 000 гласа. И дружбата ни с ПП-ДБ ни отне 100 000 гласа“, коментира Борисов на брифинг, на който участваха и Томислав Дончев и старозагорския кмет Живко Тодоров.

Той пожела успех на победителите в изборите – „Прогресивна България“ и изрази надежда хубавите им намерения да се сбъднат. „Да поздравим Румен Радев за убедителната победа. Проведе една перфектна кампания и остави по-глупавите да се конкурират помежду си. Той остана настрана и, както казва народът – „докато двама се карат, третият печели“. Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев. Резултатът показва ясно политическо мнозинство. В този контекст можем да пожелаем успех, като се надяваме добрите намерения да се реализират, защото всички ние живеем в тази държава“, заяви Борисов.

„ГЕРБ трябва да запази своя десен профил, своя антикорупционен профил“, заяви на пресконференция Живко Тодоров.

Той подчерта, че партията не трябва да прави никакви безпринципни коалиции.

От втората политическа сила в 52-рото Народно събрание ще търсят и сътрудничество с останалите десни партии.

„Ситуацията повелява да се вгледаме в себе си. Причината за по-лошия ни резултат е ясна – партньорства, курс на ляво и затова получихме наказание. Българският гражданин ни е отредил ролята на опозиция“, коментира Томислав Дончев.

„Връщане към център-дясно, което включва и курс към бюджетна консолидация. Не можем да си позволим живот на кредит, който да плащат нашите деца. Всичко, свързано с бюджетната политика и образованието, остава наш приоритет. Планираме да играем ролята на конструктивна опозиция – няма да се занимаваме с дребни заяждания, а ще подкрепяме всяка добра идея.“, каза още той.