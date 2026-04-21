Защо Gen Z избра генерал Радев вместо ПП-ДБ

Поколението, което бе в основата на протестите, иска промени, които може да се случат с подкрепата на ПП-ДБ и дори на „Възраждане“
Поколението Z, което бе в основата на протестите в края на миналата година, има нов лидер и това е Румен Радев. Очакваше се младежите, които подскачаха на площадите като зомбирани, докато ораторите повтаряха, че който не прави това е дебел, да гласуват масово за ПП-ДБ. Те яхнаха протестната вълна, но победата им се изплъзна заради президентското цунами. Всички определят вчерашните избори като своеобразно политическо дежавю, което напомня на събитията от 1997 година и очакват България отново да има правителство, подкрепено от стабилно парламентарно мнозинство, за да бъдат приети реформите, за които настояваха протестиращите.
Новата формация на генерала печели в 30 от 31 района на страната, съобщава бТВ. Единствено Кърджали остава бастион на ДПС. ГЕРБ-СДС пък губи всичките си 23 области, в които беше първа на последните парламентарни избори. Сега партията на Бойко Борисов е втора, но има някои райони, като трите в София и в Пловдив, където е на трета позиция след ПБ и ПП-ДБ.
През 2009 г. ГЕРБ събра около 1,7 млн. гласа. Днес партията на Борисов бележи антирекорд. За първи път тя пада под 500 хиляди гласа.