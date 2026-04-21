21.04.2026 | 10:30

Защо Gen Z избра генерал Радев вместо ПП-ДБ

Поколението, което бе в основата на протестите, иска промени, които може да се случат с подкрепата на ПП-ДБ и дори на „Възраждане“

Поколението Z, което бе в основата на протестите в края на миналата година, има нов лидер и това е Румен Радев. Очакваше се младежите, които подскачаха на площадите като зомбирани, докато ораторите повтаряха, че който не прави това е дебел, да гласуват масово за ПП-ДБ. Те яхнаха протестната вълна, но победата им се изплъзна заради президентското цунами. Всички определят вчерашните избори като своеобразно политическо дежавю, което напомня на събитията от 1997 година и очакват България отново да има правителство, подкрепено от стабилно парламентарно мнозинство, за да бъдат приети реформите, за които настояваха протестиращите.

Новата формация на генерала печели в 30 от 31 района на страната, съобщава бТВ. Единствено Кърджали остава бастион на ДПС. ГЕРБ-СДС пък губи всичките си 23 области, в които беше първа на последните парламентарни избори. Сега партията на Бойко Борисов е втора, но има някои райони, като трите в София и в Пловдив, където е на трета позиция след ПБ и ПП-ДБ.

През 2009 г. ГЕРБ събра около 1,7 млн. гласа. Днес партията на Борисов бележи антирекорд. За първи път тя пада под 500 хиляди гласа.

Един от големите липсващи в българския парламент е БСП. Социалистическата партия, която бе част от тройната коалиция, подкрепяща кабинета „Желязков, за първи път остава извън Народното събрание с най-ниския си резултат в своята история – 3,01. Под бариерата от 4 процента останаха и „Има такъв народ" на Слави Трифонов, както и „Величие", МЕЧ и АПС на Доган.Ивайло Мирчев от ПП-ДБ коментира след вота, че моделът Пеевски-Борисов няма да има 80 гласа в следващото Народно събрание. Това означава възможност за смяна на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор. „Прогресивна България" спечели изборите безапелационно. Тя води в почти всички демографски групи със стабилна дистанция. Социолозите от „Маркет Линкс" съобщиха, че 41% от Gen Z са избрали формацията на Румен Радев, а едва 20% – ПП-ДБ. Причината да предпочетат генерала пред умнокрасивите е много проста – той е единствената алтернатива на олигархичния модел, но за да започнат най-после реформите, е нужно мнозинство от поне 2/3. Най-малко 160 депутати трябва да гласуват за нов Висш съдебен съвет, който да избере главен прокурор на мястото на „временно" изпълняващия длъжността Борислав Сарафов. Реформирането на съдебната система може да стане с гласовете на „Прогресивна България" и ПП-ДБ, но за оправянето на щетите, които от коалицията на Асен Василев и Ивайло Мирчев нанесоха на Конституцията, е нужна и подкрепата на „Възраждане". Общо гласовете на трите формации са 180, но съюзяването им дори за възвишени каузи изглежда малко вероятно.