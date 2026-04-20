Гюнер Тахир: Едрият бизнес бързо се преориентира към Радев

-Ако има политически оскари, те са за Пеевски и Доган – играят в пълен синхрон, смята Гюнер Тахир
-Росен Желязков беше най-слабият министър председател на България в най-новата ни история. Единствената му конкуренция е Димитър Главчев. И двамата изпълняваха на секундата заповедите на Делян Пеевски.
-Изборната активност всъщност не е ниска. Официално живеещите в България се водим 6,4 млн., а в списъците фигурират 6,575 млн. избиратели.
-В смесените райони Десети ноември тепърва предстои да настъпи.
-Едрият бизнес много бързо се ориентира и подкрепи Румен Радев.
-Отдавна съм казал, че Пеевски не е нито бизнесмен, нито политик.
-Ако Бойко Борисов беше нормален политик, щеше да подаде оставката си в ГЕРБ още в нощта на изборите. Напротив, той отваря уста за преговори.
Това заяви във видео интервю за БАНКЕРЪ лидерът на НДПС Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС.
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