15.08.2026 | 14:16

Управитеят на БНБ Димитър Радев купил къща за 725 000 евро

По седем банкови сметки той и съпругата му Маргарита държат 529 700 евро.

Управителят на БНБ Димитър Радев и съпругата му Маргарита Радева декларират къща с двор в София, банкови средства за над 1 млн. лв., инвестиции във фондове и акции.

През 2025 г. двамата са купили къща с двор в София за приблизително 725 хил. евро. Дворът е с площ 1329 кв. м, а разгънатата застроена площ на къщата е 265 кв. м. Други недвижими имоти, земеделски земи, гори или ползвани чужди имоти не са вписани. Димитър Радев и съпругата му нямат декларирани автомобили, плавателни съдове други превозни средства.

По седем банкови сметки двамата държат средства за 529 700 евро. На Димитър Радев са четири сметки, по които има 156 105 лв., 243 359 долара, 1916 евро и още 5292 долара. Маргарита Радева има три сметки с 209 160 долара, други 14 966 долара и 89 582 лв.

Димитър Радев е вложил близо 180 000 евро в инвестиционни и пенсионни фондове или сходни форми на спестяване. Едната позиция е за 86 027 евро. Втората е за 105 795 долара. Маргарита Радева притежава 3559 акции на различни емитенти, придобити за 111 371 лв. Тя има и 100% от капитала на две дружества. Едното е „АМ Одит“, а другото – „ОК Верси“.

Финансовите средства и участия на семейството – банкови сметки, инвестиционни фондове, акции, пари при посредник и фирмени дялове – възлизат общо на 775 700 евро. В декларацията са вписани и доходите за предходната година. Годишната данъчна основа на Димитър Радев от трудови доходи е 463 547 лв. Отделно са посочени 195 660 лв. като доходи от Международния валутен фонд. Така записаните при него доходи са общо 659 207 лв.

При съпругата му са декларирани 45 000 лв. от друга стопанска дейност, 16 822 лв. от ценни книжа, 53 899 лв. от наеми и 14 383 лв. от задължително осигуряване. Общият им размер е 130 104 лв.