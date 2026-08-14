14.08.2026 | 16:50

Борисов има 392 262 лв. в брой и 731 000 лв. в банка, Пеевски обяви вземания от дивидент за 17 млн.лв.

Министри декларират десетки апартаменти и парцели

Строителният министър Иван Шишков и вътрешният министър Иван Демерджиев се очертават като едни от най-заможните министри и политици. Това става ясно от пуснатите днес от Сметната палата декларации на публичните лица в държавата.

Архитект Иван Шишков, вицепремиер и министър на регионалното развитие, е много състоятелен. В комплект със съпругата си той има: 10 апартамента – осем в София и два в Банско, малка къща с двор и отделно голямо дворно място (1000 кв. м) в село Медово, Поморие, 18 892 кв. м имот в тетевенското село Рибарица, още един имот в родопското село Брестовица, офис и магазин в София, ателие в Плевен, парцел в Банкя. Два гаража и паркомясто допълват имотната палитра на министъра архитект.

Прави впечатление, че доста от имотите не са купени, а са наследени (например две ниви в Брестовица) или дарени, има и една замяна.

Една от покупките пък впечатлява с изключително изгодна цена – миналата година семейство Шишкови се е сдобило с апартамент в София 58 кв. м за скромните 90 000 евро. Още по-интересна е придобивка от 2024 г., пак в столицата – апартамент 80 квадрата за 38 363 евро.

Шишкови имат още два шестцифрени влога в евро и три автомобила – последният е Алфа Ромео, придобит миналата година.

Вътрешният министър Иван Демерджиев действително се оказва много заможен. Той декларира парцели, апартаменти, земеделска земя, лодка с мотор, 400 000 евро налични т.е. кеш, дружествени дялове във фирми. В декларацията си той е посочил, че през 2023 г. е придобил парцели в село Марково, което се води пловдивския Бевърли Хилс, както и в село Брестовица. Декларира три апартамента в Пловдив, гараж, малък парцел в Пловдив, къща с двор в Симеоновград. От въпросната къща той има една шеста, което вероятно означава, че вероятно е наследствена. Демерджиев декларира и придобити земеделски земи отново в Марково, в Брестовица и село Васил Левски.

Той посочва и три коли – Форд и Судзуки, от които има по една шесто и вероятно са наследствени, и Мерцедес съпружеска събоственост, който е придобил за 3000 евро. Записал е придобита през 2018 г. лодка с мотор, за която е платил пак 3000 евро. В налични средства е посочил 400 000 евро, което значи, че те са кеш. В банкови сметки е посочил над 260 000 евро.

140 000 евро е дал назаем и с цесия. Има ипотечен кредит за над 68 000 евро и три кредитни карти, като най-голямата е за 25 500.

Демерджиев декларира и дялово участие във вид на дружествени дялове на 6 места. Най-голямото е посочено като „Пловдивски инвеститор“, където стойността на дяловете е за над 306 000 евро.

Военният министър Димитър Стоянов също се оказва имотен. Той декларира два апартамента в Пловдив, право на ползване на апартамент в София, гараж в София и придобита къща през 2025 г. в село Горна Василица край Костенец. Декларира и три коли Рено, Тойота и Мерцедес, придобити за общо 7100 евро. Декларира, че той и жена му имат 2700 евро налични и малко над 100 000 евро, разпределени в няколко банкови сметки.

Финансовият министър Гълъб Донев, който е и вицепремиер, изплаща ипотечен кредит за 250 хил. евро. В банкови сметки той е декларирал 135 хил. евро, а съпругата му – 50 хил. евро. Освен това има налични 10 хил. евро. Интересен факт е декларираната кредитна карта с лимит 10 хил. евро и лихва 2% – ако това не е грешка, то финансовият министър е доста преференциален клиент за въпросната банка, която не се споменава. Донев е описал няколко семейни имота – наследствени къща с двор и апартамент в София, както и вила в с. Понор. Сравнително наскоро – 2023 г., той и съпругата му са закупили апартамент в Черноморец за 90 хил. евро, както и офис в София през 2020 г. за 51 хил. евро. Донев кара автомобил на лизинг за 10 хил. евро, чиято марка не е посочил.

Атанас Пеканов е описал два апартамента в София – единия, закупен през 2009 г. за 79 хил. евро, а другият – 141 квадрата, го е декларирал като „чужд недвижим имот“. Той кара автомобил „Хюндай“, купен през 2024 г. за над 20 600 евро. Пеканов е декларирал също дребни вложения в три вида криптовалута, които ги е остойностил в декларацията на около 2700 евро. Освен това той притежава акции в 22 дружества, като е посочил на каква сума ги е придобил, но не и преди колко време.

Другият вицепремиер – Александър Пулев, който е и министър на икономиката е декларирал апартамент в София от 100 квадрата, купен през, 2016 г. за 213 хил. евро. Пулев има налични 11 700 евро и не е декларирал никакви други средства.

Четвъртият вицепремиер Иво Христов, който беше 4 години евродепутат от БСП, е декларирал единствено няколко банкови сметки. Странното е, че Христов е посочил част от банковите си сметки в левове. По груба сметка декларираните от него банкови вложения заедно със сметките на съпругата му, възлизат около 750 хил. евро.

Сред имуществените декларации на парламентарните политици няма впечатляващи новости. Единственият, който обявява наистина значима сума, е лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той е обявил вземания на стойност 17 494 839 лв. от дивиденти (миналата година бяха 19 092 622 лв. – бел.ред.) и вложения за 42 485 евро във фондове (същата сума м.г.). По отношение на имотите декларацията му повтаря тази от 2025 г. – ползва под наем пет къщи и апартамент в София, ателие и гаражни клетки и пет леки коли. Разходите покрива с доходи от дивиденти, продажба на дялове и акции. Разполага с 370 085 евро и 99 000 долара в наличност, а в банката – със 769 851 лв., 8989 евро и 6222 долара.

Петър Витанов, който оглавява парламентарната група на „Прогресивна България“, е обявил три апартамента – в София, Благоевград и Пловдив, и къща с двор в село Рударци, притежавани от него и съпругата му, и шофирана от него „Тойота“. Няма пари в банка, нито в брой, и единствената му друга декларирана собственост е инвестиционен портфейл акции в КВС банка Белгия на стойност 100 000 евро.

Няма големи промени в състоянието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В наличност държи 392 262 лв. от трудови доходи, включително такива обявени в предни декларации, а в банката – общо 731 108 лв. от заплати, обезщетения за неизползван отпуск и изплатени болнични. Посочил е 139 800 лв. доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.

Декларацията на Божидар Божанов, един от лидерите на ДБ, съдържа само годишната му данъчна основа от трудови доходи – 134 775 лв. Колегата му Ивайло Мирчев е обявил придобита през 2025 г. кола „Форд“ за 6000 лв. в условията на замяна с доплащане, 39 000 лв. в кеш и 210 000 лв. в банката – на него и съпругата му. Атанас Атанасов е с 209 599 евро налични средства, същата сума е обявил и в банкова сметка, както и кола „Хюндай“ на съпругата му. Водачът на ПП Асен Василев е с апартамент в София, 40 700 лв. в банката и вземания за 73 555 лв.

На името на водача на „Възраждане“ Костадин Костадинов се водят нива в балчишкото село Църква, къщи в селата Константиново и Тюленово, 500 лв. в кеш и още 300 лв. на съпругата му и малко над 22 хил. лв. в банка за двамата. Обявил е задължения за около 40 хил. лв. по два договора за лизинг, както и собствеността на съпругата му върху „Дарба Бъдеще“ ЕООД, базирана във Варна.