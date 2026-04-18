18.04.2026 | 18:03

Деца от добри семейства пребиха до смърт клошар за забавление

По трупа има следи от десетки удари, нанесени с особена настървеност

Трима тийнейджъри са подведени под отговорност за убийството на клошар в жк „Владиславово“ във Варна, което стана на 13 април, съобщиха от прокуратурата. Тялото на мъжа бе открито до бл. 9 в квартала.

Разследването е установило, че зверството е извършено от група тийнейджъри, които са пребили до смърт скитника за забавление.

Случаят, който прокуратурата разплита за часове, извади наяве мрачната реалност на безпричинната агресия сред подрастващите. Тялото на жертвата е открито в локва кръв. Първоначалният оглед е смразяващ – по трупа има следи от десетки удари, нанесени с особена настървеност. Според разследващите нещастният мъж е бил нападнат в тъмната част на денонощието, докато е спял или си е почивал на пейка. Без да бъде провокиран с нищо, той е станал мишена на извратеното желание за „доказване“ на трима младежи.

След светкавична акция на полицията извършителите бяха закопчани. Оказа се, че става въпрос за три момчета на възраст между 15 и 17 години. Двама от тях са задържани за срок до 72 часа с повдигнати обвинения за предумишлено убийство, извършено по хулигански подбуди и с особена жестокост. Третият, поради по-малката си роля в кървавия панаир, е под наблюдение на детска педагогическа стая, но тепърва ще се изяснява неговата съпричастност.

От държавното обвинение съобщиха, че ударите са били концентрирани предимно в областта на главата и гръдния кош. Жертвата не е имала никакъв шанс за съпротива.

„Това не е просто сбиване, това е екзекуция на беззащитен човек“, коментират криминалисти. Разпитите на задържаните разкриват плашеща липса на разкаяние. Мотивът? „Стори ни се интересно.“

Варненци са вцепенени от факта, че деца от „добри семейства“ могат да извършат подобно деяние. Социалните мрежи преляха от коментари, призоваващи за най-строги наказания въпреки непълнолетието на убийците.

Междувременно разследването продължава, като се проверява дали групата не е участвала и в други нападения над бездомници в района.