17.04.2026 | 17:50

По „сигнал“ на жълти медии: Прокуратурата проверява премиера, министри и главния секретар на МВР

Служебният премиер Андрей Гюров съобщи в профила си във „Фейсбук“, че прокуратурата е започнала проверки на него, министри и главния секретар на МВР.

„Скъпи сънародници, Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. По сигнали от жълти медии. Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките. И аз питам: Кой го разпореди?Защо сега? И какво иска да постигне?“.

Преди 2 дни Андрей Гюров заедно с правосъдния министър Андрей Янкулов и вътрешния министър Емил Дечев сигнали съобщиха, че прокуратурата не съдейства на мерките на МВР срещу купуването на гласове и често прекратява производството срещу арестуваните купувачи.

