18.04.2026 | 14:14

Вътрешният министър: Обявявам кои партии са шампиони по купуване на гласове утре в 20:01 ч.

До момента МВР е конфискувало 1 200 000 евро за купуване на гласове

Служебният вътрешен министър Емил Дечев ще обяви кои политически формации са най-активни в купуването на гласове веднага след края на изборния ден. Той съобщи пред „Дойче Веле“, че ще разкрие „шампионите, сребърния и бронзовия медалист“ в 20:01 часа на 19 април.

До момента МВР е конфискувало над 1,2 млн. евро и е задържало повече от 370 души при специализирани операции в страната. Сумата нарасна значително, след като по-рано през седмицата полицията отчете над 1 милион евро иззети средства, включително при мащабни реализации в Кърджали и Бяла Слатина. Според Дечев заловеното количество е само малка част от реалните парични потоци.

Министърът, който пое ръководството на силовото ведомство в служебния кабинет на Андрей Гюров, призна, че противодействието на контролирания вот изисква дългосрочна подготовка. Той отбеляза, че редовно правителство с четиригодишен мандат има по-добри възможности да осигури агентура, специални разузнавателни средства и защитени свидетели.

Дечев обвини прокуратурата в липса на съдействие при разследванията. По думите му полицията е предала на Софийската градска прокуратура преписките за около 50 души с имунитет, за които има данни, че участват в изборни престъпления. До момента няма информация за образувани досъдебни производства срещу тях.

Практиката лица, участващи в търговията с вот, да се поставят на неизбираеми позиции в партийните листи беше критикувана по-рано от МВР. Подобен случай беше регистриран във Велико Търново, където кандидат-депутат беше установен с евро и списъци в автомобила си. Липсата на координация между институциите не е нова, като в началото на април вътрешният министър директно разкритикува ръководството на държавното обвинение за бездействие по ключови разследвания.

Вътрешният министър допълни, че активните действия на полицията са предизвикали недоволство сред определени политически сили и близки до тях медии. Обещаните от него данни за организаторите на купения вот ще станат ясни след затварянето на избирателните секции.