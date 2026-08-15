15.08.2026 | 10:09

Доналд Тръмп ще обяви Ормузкия проток за „територия на САЩ“

Цените на петрола се повишиха тази седмица, като тази на сорта Брент доближава 90 долара за барел

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че ще обяви Ормузкия проток за „територия на САЩ“, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Ройтерс посочва, че така Тръмп е ескалирал реториката за този жизненоважния воден път, по който минават значителен дял от глобалните доставки на петрол.

„Малко след като победим Иран… ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ“, каза с лека усмивка Тръмп на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк.

Тонът, с който американският президент заяви това, остави впечатлението, че той се шегува, отбелязва Франс прес.

Ройтерс посочва, че не е ясно колко сериозен е този коментар на Тръмп и дали отразява негова нова политическа позиция.

„Това, което правим, е чудесна услуга за света, не само за нас самите… и наистина вършим чудесна работа“, каза президентът на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Той даде да се разбере, че никога няма да се извини за нападението, което предприе заедно с Израел срещу Иран на 28 февруари тази година, поставяйки началото на войната.

По-малко от три месеца преди ключовите междинни избори за Конгрес в САЩ в началото на ноември, Тръмп се обърна към американците, които „плащат малко повече за бензин“ заради войната. Трябва да помните, че това е цената, за да гарантираме, че „една много лоша страна“ няма да се сдобие с ядрено оръжие, подчерта той.

Малко по-рано Тръмп предупреди в интервю за телевизия „Фокс Нюз“, че САЩ ще ударят здраво Иран икономически.

Иран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на САЩ, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от Ройтерс. Стратегическият воден път ще бъде отварян или затварян само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в „Екс“.

Той подчерта, цитиран от Франс прес, че „Ормузкият проток е бил, е и ще остане ирански“.

„Докато отказвате да приемете реалността на вашето поражение и продължавате да се заблуждавате, Иран ще продължи да налага блокада“, добави Гарибабади.

Около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ минават през Ормузкия проток. В резултат този маршрут остава „критична точка“ за натиск върху международните енергийни пазари, отбелязва Ройтерс.

Иран не е вземал решение да възобновява преговорите със САЩ и посланията, изпращани посредством Катар и Пакистан, не се представляват преговори, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс. Арагчи заяви в интервю за иранската медия „Шахара нюз“, че в момента с Оман се водят отделни консултации за определянето на маршрут през Ормузкия проток, който да бъде използван, докато САЩ покрият изискванията за подновяване на търговското корабоплаване през тесния морски път.

Новите коментари на Тръмп отразяват нарастващия политически риск за него, при условие че по-високите цени на горивата влизат в разрез с обещанията му по време на предизборната кампания да намали разходите за енергия. Демократите, от своя страна, вече се опитват да извлекат предизборни дивиденти от икономическите последици от войната срещу Иран, посочва Ройтерс.

Цените на петрола се повишиха тази седмица, като тази на сорта Брент доближава 90 долара за барел. Междувременно Националната петролна компания на Абу Даби (АДНОК, от съкращението на английски ADNOC – бел. ред.) потвърди, че неин танкер е бил атакуван в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Нападението е било извършено вчера. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението, публикувано днес от държавната новинарска агенция на Обединените арабски емирства (ОАЕ) – УАМ.

Бензинът в САЩ е струвал 4,08 долара за галон (приблизително 3,785 литра – бел. ред.) по данни от вчера. Това е поскъпване от 29% спрямо година по-рано, когато същото количество е струвало 3,16 долара.