14.08.2026 | 10:55

Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско

Военнослужещи са реагирали и на сигнал за открити части от безпилотен апарат на плажа в района на село Лозенец

Специалисти от Военноморска база – Бургас обследваха безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плаж в Приморско. След извършената проверка е установено, че става въпрос за разузнавателен дрон, съобщи БНТ.

Военнослужещи от Военноморските сили са реагирали и на сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец.

Заради безопасността на туристите и корабоплаването специализираните екипи на ВМС са транспортирали откритите обекти към военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Действията на военнослужещите са извършени по разпореждане на началника на отбраната и след заповеди на заместник-командира на Военноморските сили.

Официално съобщение от Министерство на отбраната и по двата случая няма.

Новината идва седмица, след като дрон падна на българска територия на 100 метра от границата с Румъния. За него към момента властите обявиха, че е украинско производство, корпусът му е от дърво, чипът му е проблемен и може това да е довело до отклоняването му.