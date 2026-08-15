15.08.2026 | 10:06

Убийството на Младежкия хълм в Пловдив: 10 арестувани, но само 5 обвиняеми

Младежите са подражавали на групите за "ловци на педофили"

Прокуратурата не е привлякла нови лица като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги на Младежкия хълм. До момента са повдигнати обвинения за извършено деяние по особено мъчителен начин за жертвата по сексуални и хулигански подбуди, с особена жестокост, на петимата от задържаните тинейджъри. За тях бяха поискани постоянни мерки за неотклонение „задържане под стража“. Младежите са подражавали на групите за „ловци на педофили“, съобщиха на съвместен брифинг от Окръжна прокуратура – Пловдив и Областната дирекция (ОД) на МВР – Пловдив във връзка с разкритото убийство на Младежкия хълм.

Ние задържахме десет души. За пет от тях прокуратурата прецени, че ще бъдат привлечени като обвиняеми. Задържахме всички участници едновременно още първия ден след събитието. Дали ще има още привлечени като обвиняеми ще каже разследването, каза за Plovdiv24.bg директорът на полицията старши комисар Васил Костадинов по повод питания и коментари в мрежите за други лица, които се виждат, че участват в побоя и гаврата над Георги.

Жестокото убийство стана на 4 август в подножието на Младежкия хълм. Според властите, около 17:20 ч. е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал. Жертвата е била с изключително тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. След нанасянето на побоя групата си е тръгнала, а мъжът сам е слязъл в подножието. Той е успял да излезе на алеята, където е бил намерен час по-късно в безпомощно състояние от свидетел. Часове, след като е бил преведен в болницата, е починал.

Според наблюдаващия прокурор Анелия Трифонова, групичката e подражавала на т.нар. „ловци на педофили“. В социалните мрежи те организирали срещата между жертвата и 17-годишно момиче, което се представило като 15-годишно. След срещата те се нахвърлили върху него и го пребили, а след това избягали. Част от тях са били свидетели и са снимали, а другите са извършители на побоя и гаврата с жертвата. Иззети са били заснетите видеа и телефоните, с които са правени, съобщиха от прокуратурата.

И до днес обаче прокуратурата не намира достатъчно доказателства за други от младежите, които да бъдат обвинени.

Наказанията, които грозят петимата обвинени за убийството са затвор от 5 до 12 години за навършилите 16-годишна възраст и от 3 до 10 години или до 5 години за тези, които са под тази възраст.

Впоследствие бе установено, че двама от групата са извършили и друг побой на оживено кръстовище в Пловдив, в по-предишен период. Двамата са на свобода с мярка за неотклонение „парична гаранция“ и „надзор от инспектор от Детска педагогическа стая“.

37-годишният Георги Кузев бе погребан вчера в родния си град Кричим, а общината пое разходите за това. Пловдивският митрополит Николай лично извърши опелото. преди погребалната церемония в гробищния парк на Кричим