11.07.2026 | 12:14

Гръцки медии посочиха причината за трагедията със сина на Весела Лечева

Мартин Велев е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза

Единственият син на петкратната световна шампионка по стрелба и бивш служебен министър на спорта Весела Лечева – Мартин Велев, е загинал при тежък инцидент в Гърция.

Трагедията се е разиграла в петък следобед (10 юли) във водите край популярния къмпинг Порто Елеа, разположен на ръкава Ситония на полуостров Халкидики. Към 4:00 часа сутринта на 11 юли 2026 г. гръцките разследващи органи и местните медии разкриват нови, шокиращи подробности около фаталния инцидент.

Незабавна спасителна операция на 12 метра дълбочина

Според информация на солунското електронно издание Thestival.gr, инцидентът е задействал незабавна спасителна акция в акваторията на Ситония. Поради сериозната дълбочина от около 12 метра на мястото, в търсенето са се включили и водолази, подпомогнати от близки на семейството, които са били в района.

Северногръцкият информационен лидер Voria.gr информира, че на мястото на инцидента веднага са били изпратени два екипа с линейки на гръцката спешна помощ (ЕКАВ). Въпреки бързата им реакция, след изваждането на 36-годишния българин на повърхността, медиците само са успели да констатират смъртта му.

Версиите за фаталния край: Проверява се механичен удар

Водещият гръцки ежедневник Protothema.gr отбелязва, че местната брегова охрана (Λιменικό Σώма) вече работи по няколко версии. Според първоначалните огледи, по тялото на Мартин са открити синини. Това кара разследващите да изведат като основна хипотезата, че при падането си във водата той се е ударил силно в корпуса на самия джет и вероятно е изпаднал в безсъзнание секунди преди да потъне.

Държавната гръцка информационна агенция AMNA потвърждава, че пристанищните власти са завели официално досъдебно производство за изясняване на техническото състояние на плавателното средство и точната последователност на събитията. Предстои извършването на съдебномедицинска експертиза, която да покаже дали няма и внезапно здравословно влошаване.

Огромна лична трагедия за фамилията

Загиналият Мартин Велев е син на Весела Лечева от брака ѝ със спортния деец и бизнесмен Манол Велев. През последните години 36-годишният мъж успешно управляваше фамилния бизнес съвместно с вуйчо си Даниел Лечев и бе познат в средите като изключително сериозен и отговорен мениджър. Още по-болезнен детайл от личната трагедия, споделен от близки до семейството, е, че фамилията е очаквала всеки момент раждането на второ дете.

Бизнес и корпоративно право

Официално изявление от страна на Весела Лечева или от пресцентъра на Българския олимпийски комитет (БОК) все още не е разпространено. Семейството и близките на Мартин са в дълбок шок.