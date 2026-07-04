04.07.2026 | 15:22

МИГNews.info през март 2024 г.: Бебе на борда? Десислава Атанасова е любовница на Делян Пеевски!

Ядосаният Бойко Борисов спешно крие палавата си депутатка в Конституционния съд

МИГNews.info е единственото новинарско издание, което в началото на март 2024 г. съобщи за интимната връзка между Десислава Атанасова и Делян Пеевски. През януари същата година бившата председателка на парламентарната група на ГЕРБ е избрана за съдия в Конституционния съд (КС) от парламентарното мнозинство на т. нар.“Сглобка“. Тя е изпратена в КС и с гласовете на ДПС, ръководена вече от любовника й Пеевски.

В края на 2023-та и началото на 2024-та Десислава Атанасова изведнъж изчезва мистериозно от както от медиите, така и от парламента. Тогава се появява информация, че е направила аборт, а новината е рапространена от нейни колеги в ГЕРБ с първоизточник „лекари от столична болница“.

Припомняме публикацията ни от март 2024 г., защото темата на отношенията на Пеевски и Атанасова отново е актуална, след като вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе информация за полетите им с частни самолети до Дубай и други екзотични дестинации.

Сега знайни и незнайни „журналисти-мисирки“ абсурдно си приписват заслуги със задна дата и дерат гърла как те били знаели отдавна за любовната афера между ГЕРБЕрката и корупционера. А логичните въпроси към глуповатите и смешни БГ мисирки са: Защо мълчахте? Защо не го написахте? Като сте знаели, защо не пуснахте дори и едно изречение по темата във „Фейсбук“, където всекидневно пишете невероятни щуротии?

Ето и публикацията ни от началото на 2024 г.:

Невероятно, но факт! Бившата шефка на парламентарната група на ГЕРБ и настоящ съдия в КС Десислава Атанасова е любовница на съпредседателя на ДПС Делян Пеевски. Двамата живеят на семейни начала от почти година, съобщиха високопоставени източници от ГЕРБ.

Както е известно, Атанасова се разведе със съпруга си Красимир преди повече от 10 г. Пеевски пък от 2 г. не живее с чалгаджийката Цветелина Янева, от която има дете. В момента певицата е във връзка със свой бодигард и прекарва времето си предимно в Западна Европа.

Любовта между Атанасова и Пеевски пламнала веднага след последните парламентарни избори през април 2023 г. Първоначално те опитвали да скрият връзката си, но близките им отношения не убягнали от копоите на Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ бил бесен на Атанасова, с която преди години също имал „вземане-даване“.

Изход от създалата се ситуация и неминуемия медиен скандал Борисов намира в овакантените 2 места в Конституционния съд (КС). В началото на тази година, управляващата Сглобка в парламента набързо избра Десислава Атанасова и Борислав Белазелков (ППДБ) за съдии в КС. На практика лидерът на ГЕРБ пенсионира 45-годишната бивша вече депутатка от Разград.

Източници от ГЕРБ твърдят още, че новоизбраната конституционна съдийка е бременна, въпреки напредналата си възраст. Така или иначе скандалът Пеевски – Атанасова ще избухне, въпреки че Атанасова е скрита в КС, прогнозират ГЕРБери.