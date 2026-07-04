04.07.2026 | 21:27

Храни куче, да те лае: Украинците вече ни гонят от собствената ни държава

Тук не е Киев! Чужди граждани нямат право да участват в протести, дори организирани от ненормалници, срещу българското правителство на българска територия. Всеки такъв трябва да бъде изгонен незабавно от страната. Недопустимо е във всяка държава

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