Колко паспорта има Пеевски?

Полетните данни от проверката на ГДБОП за пране на пари от Делян Пеевски разкриват, че той ползва едновременно четири паспорта.
Санкционираният за корупция по „Магнитски“ председател на ДПС в рамките на 6 месеца през 2023 г. е използвал и четирите паспорта. Прави впечатление, че изтичащият през 2024-та е използван дни след полет с изтичащия по-късно през 2026-та, а седмици преди това пък е използван изтичащият през 2028-ма паспорт.
Данните са от справката, предоставена от Иван Демерджиев след запитване от депутата Ивайло Мирчев. От данните се разбра, че Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова са летели с частен самолет до Дубай. Проверка на сайта BIRD показа, че Атанасова има виза за ОАЕ от 2023 г. и последно е била там на 24 февруари 2026 г.
Пеевски и настоящият конституционен съдия Десислава Атанасова са пътували заедно с частен самолет до Дубай. Полетът е резервиран на 1 април 2024 година с компанията Hyperion. Наред с това, Пеевски е организирал и втори полет с кацане в Истанбул. Интересен детайл е, че Атанасова е използвала частния си паспорт за полета до Дубай, като по данни на разследващите този документ е бил унищожен преди изтичането на неговата валидност.
Паралелно ползване на документи
Анализът на полетните данни показва любопитни припокривания във валидността на документите за самоличност. Пеевски е използвал паспорт с изтичаща валидност през 2024 година само дни след полет, осъществен с друг документ, валиден до 2026 година. Още по-фрапиращ е фактът, че седмици преди това той е използвал и паспорт, който е със срок на годност до 2028 година.
Визовият статус на Десислава Атанасова
Проверка в рамките на проекта DubaiUnlocked показва, че Десислава Атанасова разполага с виза за Обединените арабски емирства, издадена още през август 2023 година, когато тя все още беше депутат от ГЕРБ. Последното ѝ напускане на ОАЕ е регистрирано на 24 февруари 2026 година. Тази информация влиза в противоречие с представените по-рано от Атанасова печати от ГКПП Летище София, според които тя е пътувала до Истанбул и обратно в периода 5 април – 8 април 2024 година с дипломатически паспорт.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране