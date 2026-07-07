Шофьор на автобус шамароса актрисата Рая Пеева. Тя: Ще ти е.. майката! (видео)

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва напрегнат спор между шофьор на автобус на „Юнион Ивкони“ и актрисата и телевизионна водеща Рая Пеева.
По време на конфликта шофьорът заявява: „Автобусът е мой и ще спирам където си искам.“
От своя страна Рая Пеева му възразява остро, като между двамата възниква словесен конфликт. Според разпространената информация се стига и до физически контакт, след като шофьорът нанася лек шамар на почти неизвестната актриса..
Кадрите предизвикаха множество коментари и разделиха общественото мнение. Част от хората защитават действията на шофьора, докато други застават на страната на Пеева, поставяйки въпроси за отношението към пътниците и професионалното поведение.
Към момента няма официална информация дали по случая ще бъдат предприети дисциплинарни или правни действия. Очаква се засегнатите страни да излязат с официални позиции относно инцидента.
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2 коментара
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Рая Пеева явно е била пияна или дрогирана напълно заслужено се е ударили шофьор явно има спор дали дали шофьора да спре за да може актрисата да се изпикае шофьора явно е казал че се спре на бензиностанция ама госпожата искала едва ли не да се спре ей тука в храстите шофьорът е казал автобуса е мой мога да спирам където си искам между другото тези автобуси спират на спирит на определени спирки по изключение могат да спрат на бензиностанция ако има нужда и ако много ги примориш тоя човек казал не мога да спра на сред пътя за да си изпикарите изтрийте 5 км до бензиностанция ще спра явно това е бил Зора на Рая Пеева че искала да се изпикае и не могла да трябва и да почва спор и се стига до шамара аз се чудя как шофьора на първата бензиностанция не я е свалил ето това
E , И КОЙ КОГО ШАМАРОСА ? ЗАГЛАВИЕТО КАЗВА -ШОФЬОР ШАМАРОСА…. ,А ПОСЛЕ СЕ КАЗВА ,ЧЕ ТЯ ГО ШАМАРОСВА ….. НЕЩО ОБЪРКАНА МИСЪЛ !!!