07.07.2026 | 23:38

Шофьор на автобус шамароса актрисата Рая Пеева. Тя: Ще ти е.. майката! (видео)

Автобусът е мой и ще спирам където си искам, казва служителят на "Юншон Ивкони"

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва напрегнат спор между шофьор на автобус на „Юнион Ивкони“ и актрисата и телевизионна водеща Рая Пеева.

По време на конфликта шофьорът заявява: „Автобусът е мой и ще спирам където си искам.“

От своя страна Рая Пеева му възразява остро, като между двамата възниква словесен конфликт. Според разпространената информация се стига и до физически контакт, след като шофьорът нанася лек шамар на почти неизвестната актриса..

Кадрите предизвикаха множество коментари и разделиха общественото мнение. Част от хората защитават действията на шофьора, докато други застават на страната на Пеева, поставяйки въпроси за отношението към пътниците и професионалното поведение.

Към момента няма официална информация дали по случая ще бъдат предприети дисциплинарни или правни действия. Очаква се засегнатите страни да излязат с официални позиции относно инцидента.

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