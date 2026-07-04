04.07.2026 | 20:39

Гриша Ганчев: Станка Златева мачка наред под милиционерско давление

"Защо да давам пари? Те са милион пъти по-богати от мен"

Бизнесменът Гриша Ганчев критикува остро управлението на Българската федерация по борба и липсата на финансиране за младите спортисти по време на интервю за БНР. В ефира на националното радио той коментира дефиницията за олигархия в страната, отговори на въпроси за евентуални подкупи и обяви плановете си за стартиране на производство на електрически автомобили в град Ловеч.

Зависимости и влияние

„Аз ако давах пари, щях да си живея като Симеончо, но аз не давам, защото не мога да ги изкарвам лесно. Нито дела щях да имам, нито нищо. Давам пари, за което ми е по сърце – например за спорт. Защо да им давам пари?! Те са милион пъти по-богати от мен!“, заявява Ганчев пред БНР в отговор на въпрос дали са му искани подкупи.

Относно дефиницията за влияние в държавата, той е категоричен: „Олигарх значи да имаш политическа партия, да можеш да влияеш на процесите, да имаш индустрия, да произвеждаш, да имаш финансови институции, с които да финансираш и също да влияеш. Кой отговаря на това нещо в България? Който и направи Станка Златева милиционер“.

Кризата във Федерацията по борба

Бизнесменът разкрива, че има събрани няколко подписки срещу настоящия председател на федерацията.

„Но Златева не иска да насрочи Общо събрание. Ще се явят поне 5-6 кандидата. Да се премерят силите. Това нещо не може да продължава. Тя постоянно шиканира процеса с нейните милиционери. Натискат се клубовете да се подписват. Отменят се подписи“, твърди той.

Ганчев уточнява, че според него зад действията ѝ стои бивш главен секретар на МВР с фамилия Лазаров. „Тя мачка наред под негово давление. На тази дискриминация и репресии спрямо млади спортисти трябва да се сложи край“, добавя той, подчертавайки, че елитни състезатели не са получавали възнаграждения от година и половина. Според бизнесмена федерацията е „пълна с дългове като куче с бълхи“ и е заплашена от съдба, подобна на тази на щангите, ако не се свика незабавно Общо събрание.

Електромобили в Ловеч и реформи

Във връзка с бизнес начинанията си, Гриша Ганчев обявява старта на нов проект.

„Външни инвестиции няма да има. Започваме да правим само електрически автомобили. Производствената мощност ще бъде в размер на десет хиляди автомобила на година. Не са само за българския пазар, повечето са за Европа“, споделя бизнесменът.

В края на разговора той изразява мнение, че държавният апарат има нужда от сериозна оптимизация чрез съкращения в министерствата, агенциите и общините, както и от бързото внедряване на електронно правителство. Той също така изразява опасения за финансирането на спорта, ако бъде спрян потокът от пари от хазартни реклами.