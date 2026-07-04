04.07.2026 | 21:17

Министър Найденов: Прокурор Емилия Русинова не бива да припарва до съда

Въз основа на неформални контакти тя може да повлияе на извършваната дейност на съдиите

Според министъра на правосъдието Николай Найденов прокурор Емилия Русинова, на която той преди 2 дни поиска отстраняването като шеф на Софийската градска прокуратура и въобще като обвинител, не бива да припарва до съда.

„Считам, че е в състояние да повлияе на обективността на извършваните действия. Това е най-голямата прокуратура, която може да разследва магистрати и политици. Тя не трябва дори да бъде в съдебната зала, защото въз основа на неформални контакти може да повлияе на извършваната дейност — размяна на услуги или по друг начин да се окаже влияние върху добросъвестността на хората. Считам, че нейното отсъствие оттам няма да се отрази негативно на съдебната система“, заяви тази вечер Найденов пред БНТ.

По повод готвените структурни промени в правосъдната система той каза, че преди тях ще се извърши функционален анализ. Възнамерявал да се срещне със съдебните служители във всички апелативни райони, за да ги запознае с бъдещите действия. Найденов добави, че е сезирал министъра на финансите с искане да бъдат извършени проверки на обществени поръчки на ВСС, по които има съмнения за нередности. Като пример посочи обществена поръчка за около 600 000 евро за поддръжка на информационна система.