21.04.2026 | 14:55

И Байрам Мършляка не влиза в парламента?

Под въпрос на 52-ото Народно събрание са Хамид Хамид, Станислав Анастасов,. Ертен Анисова със сигурност няма да е депутатка

ДПС на Делян Пеевски ще има 21 народни представители в новия парламент, спад с 8 позици спрямо досегашното си присъствие в 51 Народно събрание.

Партията e изправена пред риск да се лиши от някои от знаковите си лица, според предварителните данни за разпределението на мандатите по региони.

Йордан Цонев не успява да влезе нито от Варна, нито от Велико Търново. Но под въпрос стои и влизането в Народното събрание на Хамид Хамид, Байрам Байрам, Станислав Анастасов.

Причината е свързана както с по-слабия резултат (около 18% по-малко спрямо 2024 г.), така и с решението на Пеевски да постави не депутати, а кметове по първите места в листите си.

Кметовете на Кърджали, Сатовча, Джебел, Кирково, Павел баня, Гълъбово, Каолиново печелят мандати за народни представители, но ако влязат в парламента, това ще предизвика предсрочни избори в общините им.

По-вероятно е те да запазят кметските си постове и да отстъпят депутатските места на други кадри на ДПС. Дори тогава не е сигурно дали Хамид Хамид ще влезе в парламента. Той е кандидат от Шумен, където партията би трябвало да получи само един мандат. Дори водачът Нида Ахмедов (кмет на Каолиново) да освободи мястото – Хамид Хамид пак изостава, защото е изпреварен с преференции от 32-годишната Айсел Мустафова.

Ертен Анисова, окято беше водач на листата в Добрич, няма да е депутатка.

Ето как изглежда подредбата в ДПС, като се има предвид възможността за допълнителни размествания:

Благоевград – 2

1. Делян Славчев Пеевски (избран и в Кърджали)

2. Джевдет Ибрям Чакъров

3. Арбен Мустафов Мименов – кмет на Сатовча (резерва при освобождаване на място). След него има още кметове – Феим Иса (Гърмен), Мехмед Вакльов (Якоруда), Радослав Ревански (Белица). Ако всеки от тях се откаже, резервното място би се паднало на седмата в листата Фатима Йълдъс.

Бургас – 1

1. Калин Георгиев Стоянов

Враца – 1

1. Иво Севдалинов Цанев

Кърджали – 3

1. Делян Славчев Пеевски (избран и в Благоевград)

2. Ерол Емин Мюмюн – кмет на Кърджали

3. Неджми Ниязи Али – кмет на Джебел

4. Шинаси Мехмед Сюлейман – кмет на Кирково

5. Байрам Юзкан Байрам (резерва при освобождаване на място)

6. Айтен Байрям Сабри (резерва при освобождаване на място)

7. Сейфи Сабри Мехмедали (резерва при освобождаване на място)

Кюстендил – 1

1. Николай Георгиев Златарски

Монтана – 1

1. Димитър Иванов Аврамов (избран и в Плевен)

4. Мелани Михайлова Сергеева (преференции над 7%, резерва при освобождаване на място)

Пазарджик – 1

1. Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Плевен – 1

1. Димитър Иванов Аврамов (избран и в Монтана)

2. Васил Методиев Петков (резерва при освобождаване на място)

Разград – 1

1. Халил Реджепов Летифов (избран и в Смолян)

2. Левент Али Апти (резерва при освобождаване на място)

Русе – 1

1. Атидже Байрямова Алиева-Вели

Силистра – 1

1. Неждет Джевдет Ниази – кмет на Главиница

2. Невхис Лютфи Мустафа (резерва при освобождаване на място)

Смолян – 1

1. Халил Реджепов Летифов (избран и в Разград)

2. Владимир Антонов Янков (резерва при освобождаване на място)

Стара Загора – 1

1. Иса Емин Бесоолу – кмет на Павел баня

2. Николай Тонев Колев – кмет на Гълъбово (резерва при освобождаване на място)

3. Шендоан Ремзи Халит (резерва при освобождаване на място)

Търговище – 2

1. Неждет Джевдет Шабан

2. Джем Ямен Яменов

Хасково – 1

1. Мехмед Юмер Атаман (следван от Станислав Анастасов)

Шумен – 1

1. Нида Намъков Ахмедов – кмет на Каолиново

3. Айсел Алиева Мустафова 1568 спрямо 152 за втория в листата Хамид Хамид

Ямбол – 1

1. Сейфи Сабри Мехмедали