21.04.2026 | 12:03

Наглост на стероиди! Алгафари след вота: Радев ми преподаде тежък урок, станах посмешище

Нидал Алгафари влиза в кабинета на Делян Пеевски

Анализаторът Нидал Алгафари призна победата на Румен Радев. „Приятели, честита победа господин Радев. Разгромна победа. Честита победа на всички, които повярваха на господин Радев. На всички гласували за Прогресивна България“. Това написа той във Фейсбук.

В момента Алгафари работи за ДПС и лично Делян Пеевски. Многократно е засичан в парламентарния кабинет на председателя на ДПС.

Ето какво пише още Алгафари:

Всички, които не бяхме съгласни с водената политика от господин Радев, получихме урок. Тежък урок. Заблудени от собствените ни очаквания, подхранени от социологическите предсказания, се оказахме за посмешище.

Високомерието ни, ни поднесе този крах. Самовлюбеността ни, ни докара заслужено място в кьошетата на политическия живот.

Не успяхме да проумеем овреме, че търпението на гражданите е стигнало своята кулминация. Логично е сега всички ние, несъгласните с политиката водена от Радев да си посипем главите с пепел. Да замълчим. Да се обърнем към себе си и да си направим равносметка. Защо се стигна до тази разгромна победа?

Не е виновен електоратът?

НО

виновни има!

Кои са? Какви грешни решения се взимаха? Колко е фатално настоящето? За всичко това ще трябва да анализираме но след като отмине отрезвяването!“