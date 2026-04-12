12.04.2026 | 14:56

Иран заплаши САЩ заради появата на военни кораби в Ормузкия проток

Иранските военни заявиха, че всички опити на военни кораби да преминат през стратегически важния воден път ще бъдат „спирани по най-строгия начин“

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заплаши със „сурови мерки“ срещу военни кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток. Корпусът на гвардейците направи изявлението на фона на приключилите неуспешно американско-ирански преговори, съобщават The Times of Israel.

В изявление, разпространено от държавните медии, иранските военни заявиха, че всички опити на военни кораби да преминат през стратегически важния воден път ще бъдат „спирани по най-строгия начин“. Те подчертаха, че само граждански кораби могат да бъдат допуснати да преминават през пролива и че трябва да бъдат изпълнени определени условия.

Военноморските служители на Корпуса на гвардейците на ислямската революция заявиха, че „имат всички правомощия да управляват разумно Ормузкия проток“.

Изявлението дойде, след като Централното командване (CENTCOM) на САЩ обяви преминаването на два американски военни кораба през пролива с цел разминиране на поставените мини, които според ведомството са били поставени от иранска страна.

Преговорите между САЩ и Иран приключиха с неуспех след 21 часа разговори. Продължилите цяла нощ дискусии между Техеран и Вашингтон се проведоха в Исламабад (Пакистан), където страните се опитаха да постигнат споразумение за окончателно прекратяване на конфликта.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че за него „няма значение“ дали ще бъде постигнато споразумение с Иран. Същевременно американският лидер заяви, че САЩ няма да позволят на Иран да държи Ормузкия проток затворен.