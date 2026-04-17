17.04.2026 | 11:24

Скандал! Самозванецът Сарафов е „дръпнал“ в София дело, свързано с Благомир Коцев

Това е станало точно преди варненският кмет да бъде пуснат от ареста миналия ноември

Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, въпреки актовете на Върховния касационен съд и последното решение на Конституционния съд, е придърпал в София разследване, свързано с варненския кмет Благомир Коцев. Това съобщи „Сега“, като цитира източници в държавното обвинение.

Става дума за разследването за неизгодна сделка, свързано с хонорар, платен от областната администрация, докато Коцев е областен управител на Варна, на кантората на Диан Иванов, който после му стана зам.-кмет, а след това и свидетелства срещу него по делото, по което Коцев стоя месеци наред в ареста. В крайна сметка Иванов обяви, че е дал показанията си под натиск от антикорупционната комисия. (За това тръгна някакво разследване, което към момента е с неясна съдба.)

Делото за хонорара е прекратено от Окръжната прокуратура във Варна на 7 юни 2024 г. Това постановление е потвърдено от Окръжния съд в града на 17 юли същата година. Юристите на областната управа обаче атакуват прекратяването пред Апелативния съд във Варна. Така, на 25 септември 2024 г. определението на окръжната инстанция е отменено, а разследването върнато на прокуратурата във Варна с указания за доразследване.

На 13 ноември м.г. прокуратурата внесе обвинителния акт по делото срещу Коцев и още четирима души за престъпен сговор и подкупи.

10 дни по-късно – на 24 ноември, Сарафов издава постановление, с което разрешава производството по разследването да бъде прехвърлено от Окръжната прокуратура във Варна в Софийската градска прокуратура. По разследването работи закритата вече Комисия за противодействие на корупцията. Преписката е още висяща в Софийската градска прокуратура, установи „Сега“. Коцев изобщо не е търсен по него.

Коцев излезе от ареста на 27 ноември.

Борислав Сарафов е и. ф. главен прокурор от юни 2023 г., когато беше уволнен титулярът Иван Гешев. Но на 21 януари 2025 г. влязоха в сила промени в Закона за съдебната власт, според които никой не може да е временен началник на прокуратурата или на върховен съд за повече от 6 месеца. Този период за Сарафов изтече на 21 юли. Върховният касационен съд също обяви, че след тази дата Сарафов няма легитимност като и.ф. Както Сарафов, така и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказват да се съобразят, като колегията смята, че Сарафов е в заварено положение и затова може да си стои и. ф. вечно, стига да е жив и да не се откаже сам. Неотдавна колегията дори отказа да разгледа предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да определи нов изпълняващ функциите. Сега се очаква да разгледа предложението на Янкулов за уволнението на Сарафов от системата.

Междувременно Конституционният съд се произнесе, че ограничението от 6 месеца не противоречи на основния закон, а ВКС инициира тълкувателно дело по темата за правомощията на Сарафов след 21 юли м.г.