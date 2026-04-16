Цирк с машините дни преди изборите: ГЕРБ взеха отвертка и развиха болтовете на машина

Кандитатът за народен представител от ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов излезе с позиция за случай от скала с машините за гласуване, където представители от ГЕРБ „взеха една отвертка и развиха болтовете на една машина, без разрешение от ЦИК“. „След което победоносно казаха: ето, вижте, машината може да се отвори“, написа Божанов, който определи случилото се като: „несполучлив цирк пред медиите“ от страна на ГЕРБ.
Ето какво написа за случая кандидатът за народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов:
„Бях в склада с машините за гласуване, където ГЕРБ направиха несполучлив цирк пред медиите.
Взеха една отвертка и развиха болтовете на една машина, без разрешение от ЦИК. След което победоносно казаха: ето, вижте, машината може да се отвори.
След няколко опита да формулират въпрос, стигнаха до такъв: може ли като се отвори машината, да се вкара нещо отвън, което да компрометира работата ѝ.
Получиха отговор от ЦИК, МЕУ, Сиела и от мен: не, не може.
Защото портовете са спрени, драйвери няма, а дори да имаше, нищо, което се вкарава отвън не е подписано от ЦИК и съответно няма да тръгне.
Напълно нелеп опит за скандал, който дори за нетехническите лица на място беше с ясна цел: да се внуши, че нещо не е наред с машините.
Да видим сега медиите на Пеевски как ще отразят случая. Ще има ли БОМБА В ПИК и дали някоя централна емисия ще започне с хората с отвертка, които искат „само да попитат“, написа Божидар Божанов.
