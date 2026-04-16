Цирк с машините дни преди изборите: ГЕРБ взеха отвертка и развиха болтовете на машина

"ГЕРБ направиха несполучлив цирк пред медиите", отсече Божидар Божанов от ПП-ДБ

Кандитатът за народен представител от ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов излезе с позиция за случай от скала с машините за гласуване, където представители от ГЕРБ „взеха една отвертка и развиха болтовете на една машина, без разрешение от ЦИК“. „След което победоносно казаха: ето, вижте, машината може да се отвори“, написа Божанов, който определи случилото се като: „несполучлив цирк пред медиите“ от страна на ГЕРБ.

Ето какво написа за случая кандидатът за народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов:

„Бях в склада с машините за гласуване, където ГЕРБ направиха несполучлив цирк пред медиите.

Взеха една отвертка и развиха болтовете на една машина, без разрешение от ЦИК. След което победоносно казаха: ето, вижте, машината може да се отвори.

Всички, вкл. медиите ги попитахме „и какво от това? Какво твърдите?“, на което отговорът беше „нищо не твърдим, само питаме“.

След няколко опита да формулират въпрос, стигнаха до такъв: може ли като се отвори машината, да се вкара нещо отвън, което да компрометира работата ѝ.

Получиха отговор от ЦИК, МЕУ, Сиела и от мен: не, не може.

Защото портовете са спрени, драйвери няма, а дори да имаше, нищо, което се вкарава отвън не е подписано от ЦИК и съответно няма да тръгне.

Напълно нелеп опит за скандал, който дори за нетехническите лица на място беше с ясна цел: да се внуши, че нещо не е наред с машините.

Да видим сега медиите на Пеевски как ще отразят случая. Ще има ли БОМБА В ПИК и дали някоя централна емисия ще започне с хората с отвертка, които искат „само да попитат“, написа Божидар Божанов.