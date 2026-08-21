Кметът на София поискал 37 млн. евро за Евровизия?

Ваня Григорова от Столичния общински съвет попита дали е вярна информацията, достигнала до нея, че столичният кмет Васил Терзиев е поискал 37 млн. евро бюджет за София, за да организира „Евровизия“. Тя прави съпоставката с 20 млн., които ще вземе от държавата Бургас, което съобщи вицепремиерът Иво Христов.

„Знаем ли колко е поискал Терзиев? Не отговаря на питането. Не е дал официалното предложение дори на специално създадената работна група. Защо? Вярно ли е, че е поискал 37 млн. евро? Двойно повече от Бургас“, изрежда въпросите си във фейсбук Григорова.

В същото време вицепремиерът Иво Христов даде да се разбере, че парите за Бургас няма да останат само 20 млн., а ще има и още, но ще бъдат заделени от новия бюджет за 2027 г.

По темата за проектобюджета на конкурса, който са планирали от столичната управа, Григорова споделя публично и информация за хонорарите на екипа от Столична община, ако София беше спечелила домакинството. По неофициални данни на общинския съветник кметът е поискал 1,5 млн. евро за възнаграждения на хората от общинската администрация, които ще организират събитието. „Вярно ли е, че е поискал 1,5 млн. евро за възнаграждения на екипа, който ще организира събитието от страна на Столична община? Ако са нужни 50 човека, това е по 30 000 евро на човек“, пресмята Ваня Григорова.

Тя обяснява, че е внесла официално запитване до Васил Терзиев по въпроса за предложенията на столицата и офертата, но до този момент не е получила отговор. Отговор не е получила и работната група, твърди общинарката. И се възмущава, че кметът не отговаря, а в същото време търси обяснения от БНТ и правителството по какви критерии е отхвърлена София и е избран Бургас.

Ваня Григорова и Иво Христов са стари съратници още от създаването на „Солидарна България“ и общинската съветничка не за първи път застава в негова защита от момента на избирането му за вицепремиер.

Позицията на Григорова беше публикувана след отговора на Васил Терзиев на критиките на вицепремиера Иво Христов, който констатира, че изборът на Бургас е логичен, защото „София е в криза на управлението“. Вицепремиерът, който отговаря от страна на държавата за организацията на „Евровизия“, прикани хората да се разходят из централната част на Бургас и София и сами да си направят сравненията между двата града.

„Ако „кризата в управлението“ на София има отношение към избора на Бургас за домакин на „Евровизия“, добре е да разберем по кой критерий е била оценявана“, настоява Васил Терзиев.

По-рано Столичната община поиска да получи подробна обратна връзка от Българската национална телевизия за представянето на София в надпреварата за домакин на „Евровизия 2027“ с официално писмо до генералния директор Милена Милотинова.