18.04.2026 | 12:16

Кола се вряза в подлез в Шумен, трима са ранени (снимки)

Катастрофата е станала тази сутрин на бул. „Симеон Велики“

Кола се вряза в подлез с магазини в центъра на Шумен след катастрофа между два автомобила, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал малко след 9 ч. тази сутрин на бул. „Симеон Велики“. При сблъсъка единият автомобил е скъсал мантинелата и е пропаднал в подлеза.

Преди да скъса мантинелата и да падне от три метра, леката кола се е ударила в общински автомобил. Изяснява се кой от двата автомобила е преминал на червен светофар на кръстовището и е причинил катастрофата. Шофьорите са тествани за алкохол, пробите им са отрицателни.

Трима души са пострадали и са откарани в болница. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

В магазините са нанесени щети.