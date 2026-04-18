18.04.2026 | 11:44
Паскал прекара цигари за 1 млрд. евро, измъкна се само с условна присъда
Николов ще плати и мизерна глоба в размер на 12 000 евро

Митичният контрабандист Никола Николов – Паскал се измъкна с условна присъда от 2 години и 8 месеца след тайна сделка с прокуратурата, одобрена от съдия Николай Николов.

65-годишният трафикант призна вината си за пет случая на мащабен нелегален внос на цигари през пунктовете „Лесово“, „Калотина“ и „Русе“ на обща стойност близо 9,5 милиона лева. Паскал е осъден да плати глоба от 12 000 евро, но ще си получи обратно залога от 50 000 лева, с който излезе на свобода миналата есен.

В показанията си Паскал уличава политическите лидери Асен Василев и Бойко Рашков като покровители на контрабандната мрежа, на които са плащани огромни месечни подкупи. В схемата са замесени още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и ексшефката на митниците Петя Банкова. Според разследването, престъпната група е прекарала над 600 тира с цигари и 300 цистерни с гориво, причинявайки щети на държавата за колосалния 1 милиард евро от неплатени акцизи и мита.

Скандалът гръмна през пролетта на 2024 г. с ареста на Петя Банкова и Марин и Стефан Димитрови, докато Паскал първоначално успя да избяга в Сърбия. Аферата доведе до разкрития за скъпи подаръци, включително часовник за 30 000 евро, поискан от Живко Коцев. Въпреки мащабите на незаконната дейност, всички основни играчи в момента са на свобода под гаранция, а очакванията са за минимални присъди след направените самопризнания за корупция по високите етажи на властта.
оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране