Паскал прекара цигари за 1 млрд. евро, измъкна се само с условна присъда

Митичният контрабандист Никола Николов – Паскал се измъкна с условна присъда от 2 години и 8 месеца след тайна сделка с прокуратурата, одобрена от съдия Николай Николов.
65-годишният трафикант призна вината си за пет случая на мащабен нелегален внос на цигари през пунктовете „Лесово“, „Калотина“ и „Русе“ на обща стойност близо 9,5 милиона лева. Паскал е осъден да плати глоба от 12 000 евро, но ще си получи обратно залога от 50 000 лева, с който излезе на свобода миналата есен.
В показанията си Паскал уличава политическите лидери Асен Василев и Бойко Рашков като покровители на контрабандната мрежа, на които са плащани огромни месечни подкупи. В схемата са замесени още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и ексшефката на митниците Петя Банкова. Според разследването, престъпната група е прекарала над 600 тира с цигари и 300 цистерни с гориво, причинявайки щети на държавата за колосалния 1 милиард евро от неплатени акцизи и мита.
