18.04.2026 | 11:44

Паскал прекара цигари за 1 млрд. евро, измъкна се само с условна присъда

Николов ще плати и мизерна глоба в размер на 12 000 евро

Митичният контрабандист Никола Николов – Паскал се измъкна с условна присъда от 2 години и 8 месеца след тайна сделка с прокуратурата, одобрена от съдия Николай Николов.

65-годишният трафикант призна вината си за пет случая на мащабен нелегален внос на цигари през пунктовете „Лесово“, „Калотина“ и „Русе“ на обща стойност близо 9,5 милиона лева. Паскал е осъден да плати глоба от 12 000 евро, но ще си получи обратно залога от 50 000 лева, с който излезе на свобода миналата есен.

В показанията си Паскал уличава политическите лидери Асен Василев и Бойко Рашков като покровители на контрабандната мрежа, на които са плащани огромни месечни подкупи. В схемата са замесени още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и ексшефката на митниците Петя Банкова. Според разследването, престъпната група е прекарала над 600 тира с цигари и 300 цистерни с гориво, причинявайки щети на държавата за колосалния 1 милиард евро от неплатени акцизи и мита.

Скандалът гръмна през пролетта на 2024 г. с ареста на Петя Банкова и Марин и Стефан Димитрови, докато Паскал първоначално успя да избяга в Сърбия. Аферата доведе до разкрития за скъпи подаръци, включително часовник за 30 000 евро, поискан от Живко Коцев. Въпреки мащабите на незаконната дейност, всички основни играчи в момента са на свобода под гаранция, а очакванията са за минимални присъди след направените самопризнания за корупция по високите етажи на властта.