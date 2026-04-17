Мирчев и Божанов запечатаха кабинета на нелегитимния главен прокурор, след като Сарафов се скри от тях (видео)

Те настояваха Сарафов да им отговори защо слага чадър над 30 кандидат-депутати, за които има данни за купуване на гласове

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Борислав запечатаха кабинета на Сарафов, след като той се скри от тях. Лидерите отидоха в сградата на Съдебната палата и настояваха за обяснение защо Сарафов пази 30 кандидат-депутати, за които МВР има данни за купуване на гласове и нарушаване избирателните права на гражданите.

„ГЕРБ и ДПС продължават да купуват гласове в цялата страна, но за да не бъдат хващани от МВР, прокуратура разпъва чадър над купувачите на гласове. Сарафов дължи отговори защо прокуратурата се използва за разпъване на чадър над престъпници и мутри с прякори,“ заяви Мирчев.

Според Божанов, прокуратурата не просто слага чадър, но и крие кои са тези хора – Сарафов не иска хората да разберат кои са тези купувачи на гласове и за кои партии купуват.

“Докато МВР си върши работата, прокуратурата атакува областни директори на полицията, което е скандално. Първо ги хващат, повдигат обвинения и два часа по-късно се оказва, че „вътрешното убеждение“ на прокурора се е променило, вероятно след обаждане от Сарафов, който пък се е посъветвал с обитателя на бункера в хотел „Берлин“ Пеевски”, заяви Божанов.

Съпредседателите на „Да, България“ заявиха, че страната се намира в безпрецедентна ситуация: За първи път има достоен министър в МВР и главен секретар, които се борят срещу купувачите с всички сили. Прокуратурата обаче не работи. Разпъва чадъри и прави всичко възможно купувачите на гласове да продължат да обслужват модела „Пеевски-Борисов“.