15.07.2026 | 21:46

Мистерията се потвърди: Откриха и заснеха тайнствения тунел под Петрохан (снимки, видео)

Търсачите на силни усещания са принудени да излязат на повърхността, след като във вътрешността на планината отекнало силно и продължително боботене, наподобяващо грохот от преминаваща тежка техника пред самия вход

Митичният тунел под Петрохан, за който от години се носят легенди и се плетат конспиративни теории, се оказа напълно реален. Популярният влогър Анатоли Василев публикува в своя ютуб канал „Адвенчър ченъл“ видеоклип, в който показва как след дълго търсене по стръмните склонове на планината открива входа към огромното подземно съоръжение.

Първоначално екипът на ботевградчанина прави опит да стигне до хижата, където преди половин година бяха открити телата на застреляните рейнджъри Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. Достъпът до там обаче се оказва невъзможен.

Буквално от храстите пред тях изскачат цивилни полицаи, които след кратък разпит ги отпращат с аргумента, че районът е забранен, включително и за облитане с дронове. Василев изразява недоумение защо обектът продължава да бъде строго охраняван толкова време след трагедията.

Днес охраната на хижата бе свалена.

След този неуспех групата тръгва по тайнствени GPS координати, изпратени от анонимен източник. В пресъхнало дере над село Бързия те се натъкват на бетонна шахта, а малко след това и на самия вход на подземната мрежа.

Какво открива екипът във вътрешността на подземието:

Мащабно строителство: Проходът се оказва изключително широк и висок, с множество разклонения. Сводът му е изцяло обработен с торкрет бетон – скъпа технология, използвана за хидроизолация.

Военен характер: В началото на съоръжението има специфична засечка, която най-вероятно е проектирана да спре евентуална взривна вълна – характерен белег за военен бункер или подземен склад.

Липса на радиация: Измерванията с гайгеров брояч на място показват, че нивата на радиация в тунела са в рамките на нормалното.

Търсачите на силни усещания са принудени да прекратят преждевременно огледа си и да излязат на повърхността, след като във вътрешността на планината отекнало силно и продължително боботене, наподобяващо грохот от преминаваща тежка техника пред самия вход.

Темата за предназначението на тунела остава обвита в мистерия. Пред вестник „България Днес“ бившият управител на туристическото дружество, стопанисвало хижата, Евгени Вълкачовски, сподели, че обектът датира от 1985 година и в миналото е бил използван за водоснабдяване – твърдение, което обаче се разминава с кадрите от видеото, на които не се виждат никакви водопроводни тръби.

В същото време майката на един от свидетелите по делото за убийството на рейнджърите твърди, че тунелът започва директно от изгорялото крило на хижата и излиза чак в Северна България, което го прави идеален маршрут за незабелязано придвижване.